США та Велика Британія ввели санкції проти 7 російських кіберзлочинців

Уряд США в координації з Великою Британією 9 лютого вніс до санкційного списку сімох осіб, які є частиною російської кіберзлочинної групи Trickbot.

"Кіберзлочинці, особливо ті, що мешкають у Росії, прагнуть атакувати критично важливу інфраструктуру, націлюючись на американський бізнес та використовуючи міжнародну фінансову систему. Сполучені Штати вживають заходів у партнерстві зі Сполученим Королівством, оскільки міжнародна співпраця є ключовою для боротьби з російською кіберзлочинністю", – заявив заступник глави Мінфіну США Браян Нельсон, передає Укрінформ із посиланням на пресреліз Мінфіну США.

Зазначається, що до санкційного списку включені семеро росіян, які є частиною кіберзлочинної групи Trickbot.

"Застосовуючи санкції до цих кіберзлочинців, ми надсилаємо чіткий сигнал їм та іншим особам, причетним до поширення програм-вимагачів, що вони будуть притягнуті до відповідальності. Ми завжди ставитимемо нашу національну безпеку на перше місце, захищаючи Велику Британію та наших союзників від серйозної організованої злочинності – незалежно від її форми та місця походження", – зауважив глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі.

У жовтні 2021 року влада Південної Кореї екстрадувала до США росіянина, якого Вашингтон звинувачує в розробці та поширенні шкідливих комп'ютерних програм для відмивання грошей та здійснення крадіжок у великих розмірах. Чоловік був членом кіберзлочинної банди, яка розробила шкідливе програмне забезпечення Trickbot.