TikTok розкрила російську мережу, що поширювала фейки про війну в Україні

Соціальна мережа TikTok Inc. ідентифікувала російську мережу дезінформації, яка протягом літа поширювала воєнну пропаганду про Україну серед понад ста тисяч європейських користувачів

Як пише Bloomberg із посиланням на повідомлення компанії, мережа діяла в Росії, але була націлена в основному на жителів Німеччини, Італії та Великобританії їхніми мовами. Близько 1700 акаунтів мережі мали змогу поширювати антиукраїнські повідомлення, маскуючись під акаунти, створені місцевими користувачами.

У період з липня по вересень 2022 року облікові записи залучили 133 564 підписники.

Неясно, чи була мережа пов'язана з російським урядом. Викриття було оприлюднено у звіті, поданому відповідно до Кодексу практики ЄС щодо дезінформації, добровільного зобов’язання онлайн-платформ боротися з дезінформацією в інтернеті.

Мережі дезінформації мають у своєму розпорядженні кілька цифрових інструментів, щоб розширити сферу свого впливу, приховуючи, звідки насправді походять фотографії, меми та відео. Вони зазвичай використовують віртуальні приватні мережі, щоб створити враження, ніби вони походять з інших країн, і купують персоналізовану рекламу на ринках, на які вони хочуть націлитися, створюючи враження, ніби їхні облікові записи створені місцевими громадянами. Вони також можуть купити IP-адреси, щоб створити враження, що вони створюють облікові записи з різних місць проживання.

У цій конкретній мережі облікові записи TikTok використовували синтез мовлення та поширювали проросійські заяви мовами, рідними для країн, на які вони націлені.

TikTok та інші соціальні медіаплатформи попросили до кінця січня надати добровільні звіти про їхні практики подолання дезінформації в Європі. Ці кодекси пов’язані з новими законами ЄС про модерацію вмісту, законом про цифрові послуги.

Ці звіти були опубліковані вперше 9 лютого. Великі компанії публікуватимуть нові звіти кожні півроку