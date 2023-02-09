Податкова служба нагадала аграріям про сплату мінімального податкового зобов’язання на землю

Аграрії у 2023 році почнуть розраховувати мінімальне податкове зобов’язання (МЗП) за землю.

Про це повідомляє Державна податкова служба за підсумками вебінару щодо порядку визначення мінімального податкового зобовʼязання для юридичних та фізичних осіб, організованого Всеукраїнською аграрною радою (ВАР).

"Фахівці ДПС закцентували увагу на тому, що для власників, орендарів та користувачів земельними ділянками, віднесеними до сільськогосподарських угідь, першим роком для визначення МПЗ є 2022 рік", – йдеться у повідомленні.

Під час заходу акож було роз’яснено особливості розрахунку МПЗ, порядку формування суми сплачених податків, зборів платежів та витрат на оренду земельних ділянок, які повинні бути враховані при обчисленні МПЗ.

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Як повідомлялося, у листопаді 2021 року Верховна Рада прийняла так званий "ресурсний" закон (№5600), яким запроваджено мінімальне податкове зобов’язання (МПЗ) на земельні ділянки. Законом передбачено, що МПЗ буде нараховуватися у 2023 році за 2022 рік.

Мінімальне податкове зобов’язання – це мінімальне зобов’язання зі сплати податків, які необхідно сплатити за користування (оренда, суборенда, емфітевзис, постійне користування) або володіння земельною ділянкою.

Тимчасово за 2022 та 2023 звітні роки не нараховується та не сплачується МПЗ за земельні ділянки, що розташовані на тимчасово окупованих територіях або на територіях, де ведуться бойові дії, а також ті, які визначені як засмічені вибухонебезпечними предметами, та/або на яких наявні фортифікаційні споруди.

Щодо обов’язку сплати МПЗ, то він покладається на власника земельної ділянки або у випадку передачі останньої в оренду (суборенду), емфітевзис або інше користування – на орендарів або користувачів такої земельної ділянки.