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медицина (598) рецепт (30) лікарі (117)

МОЗ анонсувало продаж всіх рецептурних ліків лише за наявності електронного рецепта

электронный,рецепт

Міністерство охорони здоров’я України весною впровадить електронний рецепт на всі рецептурні ліки. Це дозволить посилити контроль за відпуском ліків у аптеках, спростити процес призначення ліків та зробити його ефективнішим.

Рішення буде впроваджуватися поступово: за відсутності світла чи звʼязку у медичному закладі, лікар, як і раніше, може виписати рецепт на спеціальному паперовому бланку, зазначає МОЗ.

Електронний рецепт пошириться на зареєстровані в Україні лікарські засоби, що підлягають відпуску за рецептом лікаря та які пацієнт купує за власні кошти.

До цього переліку належать також антибіотики, протисудомні засоби, гормональні препарати (у тому числі й протизаплідні), препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб та інші. Ряд деяких ліків проти болю, кашлю чи заспокійливі також можуть належати до препаратів, відпуск яких повинен здійснюватися виключно за рецептом лікаря.

"Саме тому важливо завчасно перевірити інструкцію лікарських засобів, які ви вживаєте, та якщо вони рецептурні – подбати про отримання відповідного рецепта у свого лікуючого лікаря у квітні для того, щоби надалі безперешкодно та правомірно придбати ліки за рецептом в аптеці", – нагадали в МОЗ.

Такий е-рецепт можна буде отримати незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем. Водночас пацієнт має бути обов’язково зареєстрований в ЕСОЗ – це проста процедура, яку може швидко здійснити будь-який лікар.

Виписати е-рецепт зможуть лікарі усіх спеціальностей державних, комунальних чи приватних клінік, або ж лікар-ФОП – для цього необовʼязково мати договір з НСЗУ.

У разі тривалого лікування за хронічних захворювань або ж за потреби продовжити лікування чи профілактику повторний електронний рецепт на потрібні ліки можна буде отримати, звернувшись до свого сімейного лікаря дистанційно. Для цього в системі попередньо обовʼязково має бути зафіксоване перше призначення від лікуючого лікаря. 

"Як і під час очного прийому, із випискою е-рецепта ви отримаєте його номер та унікальний код підтвердження, які необхідно повідомити фармацевту в аптеці для придбання ліків. У разі, якщо ви чи ваші близькі не маєте мобільного телефону, лікар надрукує спеціальну інформаційну пам’ятку з деталями призначення, номером та кодом для погашення рецепта в аптеці", – зазначили в Міністерстві.

Наразі в електронній системі охорони здоровʼя міститься близько 550 тис. рецептів на антибіотики та ще понад 11 тис. – на наркотичні (психотропні) лікарські засоби.

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Топ коментарі
+10
"Дякуємо, дуже дякуємо"!!!
Міліціонери під час війни вирішили підзаробити-номера нові вводять
Чиновники МОЗу порадували суттєвим ускладненням життя.
Тепер доведеться додатково платити кошти ще лікарям, що би виписували ліки.
Щоб вам, негідники також у похилому віці покрутитися, та побігати, витрачаючи "зайві" кошти!
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09.02.2023 17:51
+10
Я мешкаю 39 км від Києва. Але зареєстрований в Києві і сімейний лікар мій приймає у Шевченківському районі.

То тепер я, не дуже молода і не дуже здорова людина, щоб купити наприклад но-шпу, повинен витрати день, щоб лікар виписав мені той рецепт?
А тому лікарю більше нічого робити, ніж строчити ті рецепти тисячам таких, як я?
Якій дебіл це придумав?
Я вже мовчу про гроші, витрачені на дорогу туди/сюди. Кто мені їх компенсує?
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09.02.2023 18:31
+9
Не зміг потрапити на прийом до лікаря, сказали, щоб приходив через 2 дні. знайомі лікарі порадили купити антибіотики, без проблем купив і зупинив хворобу Лайма. Затримка в пару днів могла призвести до незворотних наслідків.
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09.02.2023 21:28
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Я б ще зразок ДНК обов'язково брав навіть у вантажника на складі
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09.02.2023 22:59 Відповісти
О як у вас та тих хто вас пролайкав пригоріло. Що не подобається ця частина реформи?) А не вийде після неї більше підробки продавати.

Її правда давно намагаються прийняти, ще за Супрун вона тоді була першою в списках но не зважаючи на це її зарубали та відклали, но вже не довго лишилось, тепер партнери ждати не будуть і не дадуть, та й все майже готово для впровадження.

А на рахунок ДНК - все буде. Країни ЄС в особливості північні давно зібрали дані по всіх своїх громадянах.
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10.02.2023 12:54 Відповісти
Ох які ви тролі спритні! Ти троляко прізвище Супрун виставляєш, задля того щоби прикрити бенефіціара "схеми" Радуцького? Суєш ту Супрун , коли її вже як років п'ять не має. Скільки ти отимуєш за цю роботу, ботофермовький? Дивися, усю "приварку" потім на подорожчання ліків викинеш.
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10.02.2023 13:12 Відповісти
Я Супрун буду вставляти в кожне речення бо хочу щоб її вернули та нарешті закінчили до кінця реформу. І є всі шанси щоб під тиском ЄС і США наш Зе буде вимушений вернути Супрун. Про це вже багато хто писав.

А крадуцький із своєю системою розпилу на ліцензіях яку він намагався впровадити на довго тепер не затримається. Просто треба не забувати за чиї гроші живе Україна.
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10.02.2023 13:17 Відповісти
Троль! Тобі написав- ти не смішиний і не креативний. Оці ваші стандартні "про це вже багато хто писав", із методичок сивої давнини вже не діють. Тролі повинні мислититне шаболнно, а ти дарма гроші Радуцького проїдаєш. Віт тебе виловить і пістона вставить, за "топорную работу"!
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10.02.2023 13:25 Відповісти
Ну поки що видно вам вставляють. І нормально так вставляють.
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10.02.2023 14:04 Відповісти
А як бути тим, що не можуть пресуватися.
Сімейні лікарі не ходять по адресам, так як видан наказ в зв,язку
з єпідемією корон віросу.
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09.02.2023 22:56 Відповісти
Неоднозначна тема. В мене змінився лікар, мені нового навчати, що мені підібрали в приватній клініці ефективний препарат, свій протокол лікування? Про який цей може і не чув?
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09.02.2023 23:53 Відповісти
Ага. По новому обходити усіх державних лікарів. Причому приватних "пілключать до системи" по принципу-"телефон обіцяли всрановити у наступній п'ятирічці".
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10.02.2023 00:02 Відповісти
"свій протокол лікування" - свій? Це як? Протокол лікування єдиний. Свій це майже тюрма та позбавлення ліцензії.
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10.02.2023 12:55 Відповісти
От для чого ви фантазуєте? Лікарі мають право розробляти протоколи, призначати різні препарати. Може, ви не в курсі, в різних лікарнях різне обладнання. Наприклад, кріоапаратура і лазери (яким "40 лет в обед") є мало в яких українських ЛОРів. Як вони їх можуть призначати? Я років двадцять мучався, поки на потрібного ЛОРа потрапив. Ще мені призначили два препарати, про які мій сімейний не чула.
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10.02.2023 14:35 Відповісти
Вітаю вас ви напевне застрягли в минулому, а до вас пишу з майбутнього.

А тепер уважно я покажу чому ви не праві. Чули про те що НСЗУ відмовлялось підписувати договори та закривало лікарні? Була така ситуація, а все тому що НСЗУ поставило чітку вимогу до наявності обладнання. Немає обладнання - немає договору із лікарнею. Немає спеціаліста - немає договору із лікарнею по відповідному профілю лікування. Тобто немає комп'ютерного томографа - все ця лікарня не вправі лікувати інсульти і так далі. А немає договору і це все ніякої роботи та ліквідація.

Звичайно у нас ще не всіх підняли до нормально рівня так як реформу заморозили, і звичайно у нас ще є вузькоспеціалізовані лікарні що на порядок краще діагностують так як мають обладнання вище норм, але вони теж лікують по протоколу і до них теж назначає ваш сімейний лікар. Головне вам чи вашому лікарю про таких знати щоб він вам виписав направлення туди.

"два препарати, про які мій сімейний не чула" - а звідки вона могла чути якщо вона сімейний, а не лікар спеціаліст?
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10.02.2023 15:08 Відповісти
Перед тим як читати комусь лекції про закони і тд, спитайте себе: звідки беруться нові протоколи - мабуть їх хтось розробляє? Якісь чарівні лікарі?

А врач вищої категорії зараз прочитає МОЗовскі інтрукції і викине обладнання на 20-60 тис доларів, якщо такого протоколу нема?

Живіть собі по закону. Якщо мова про моє здоровя, я і на "червоний перейду"

Загугліть на досузі, як вінницькі лікарі всупереч МОЗ першими ввели американський протокол лікування короновірусу на початку епідемії.
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10.02.2023 15:48 Відповісти
Аж цікаво стало: ви реально повірили, що всі люди незалежно від доходу, зв'язків і особливостей хвороби лікуватимуться однаково? Підкажу: треба буде - як наукову роботу оформлять
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10.02.2023 15:55 Відповісти
Головне вам чи вашому лікарю про таких знати- де реформа про єдиний інформаційний центр українських лікарів??
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10.02.2023 15:56 Відповісти
Якраз народ матиме розвагу під час війни. Я уявляю цей всеукраїнський гвалт і прокльони ідіоту, який то придумав, і зеленському як бонус .
Ну ну
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10.02.2023 09:11 Відповісти
Кожній бабці по смартфону. І Буде я вже бабуся зі смартфоном Є-буся . Назвіть програму скорочено без ба .
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10.02.2023 12:02 Відповісти
А на які гроші мойше крадуцький буде жити на іст.батьківщині?
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10.02.2023 12:56 Відповісти
На жаль це так. Зеленьский віддав Разкцькому на пограбування "медицину", він і не спить, придумуючи як збільшити грошовий потік у свої кармани.
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10.02.2023 13:07 Відповісти
А я сейчас обьясню ,почему они спешат с " реформами" во время войны ! Зеленые хотят сделать вид ,что они делают реформы для вступу у ЕС. Они надеются, что им начнут скоро давать деньги из бюджета ЕС на велику відбудову, где можно будет воровать!
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10.02.2023 14:37 Відповісти
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