МОЗ анонсувало продаж всіх рецептурних ліків лише за наявності електронного рецепта

Міністерство охорони здоров’я України весною впровадить електронний рецепт на всі рецептурні ліки. Це дозволить посилити контроль за відпуском ліків у аптеках, спростити процес призначення ліків та зробити його ефективнішим.

Рішення буде впроваджуватися поступово: за відсутності світла чи звʼязку у медичному закладі, лікар, як і раніше, може виписати рецепт на спеціальному паперовому бланку, зазначає МОЗ.

Електронний рецепт пошириться на зареєстровані в Україні лікарські засоби, що підлягають відпуску за рецептом лікаря та які пацієнт купує за власні кошти.

До цього переліку належать також антибіотики, протисудомні засоби, гормональні препарати (у тому числі й протизаплідні), препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб та інші. Ряд деяких ліків проти болю, кашлю чи заспокійливі також можуть належати до препаратів, відпуск яких повинен здійснюватися виключно за рецептом лікаря.

"Саме тому важливо завчасно перевірити інструкцію лікарських засобів, які ви вживаєте, та якщо вони рецептурні – подбати про отримання відповідного рецепта у свого лікуючого лікаря у квітні для того, щоби надалі безперешкодно та правомірно придбати ліки за рецептом в аптеці", – нагадали в МОЗ.

Такий е-рецепт можна буде отримати незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем. Водночас пацієнт має бути обов’язково зареєстрований в ЕСОЗ – це проста процедура, яку може швидко здійснити будь-який лікар.

Виписати е-рецепт зможуть лікарі усіх спеціальностей державних, комунальних чи приватних клінік, або ж лікар-ФОП – для цього необовʼязково мати договір з НСЗУ.

У разі тривалого лікування за хронічних захворювань або ж за потреби продовжити лікування чи профілактику повторний електронний рецепт на потрібні ліки можна буде отримати, звернувшись до свого сімейного лікаря дистанційно. Для цього в системі попередньо обовʼязково має бути зафіксоване перше призначення від лікуючого лікаря.

"Як і під час очного прийому, із випискою е-рецепта ви отримаєте його номер та унікальний код підтвердження, які необхідно повідомити фармацевту в аптеці для придбання ліків. У разі, якщо ви чи ваші близькі не маєте мобільного телефону, лікар надрукує спеціальну інформаційну пам’ятку з деталями призначення, номером та кодом для погашення рецепта в аптеці", – зазначили в Міністерстві.

Наразі в електронній системі охорони здоровʼя міститься близько 550 тис. рецептів на антибіотики та ще понад 11 тис. – на наркотичні (психотропні) лікарські засоби.