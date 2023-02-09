МОЗ анонсувало продаж всіх рецептурних ліків лише за наявності електронного рецепта
Міністерство охорони здоров’я України весною впровадить електронний рецепт на всі рецептурні ліки. Це дозволить посилити контроль за відпуском ліків у аптеках, спростити процес призначення ліків та зробити його ефективнішим.
Рішення буде впроваджуватися поступово: за відсутності світла чи звʼязку у медичному закладі, лікар, як і раніше, може виписати рецепт на спеціальному паперовому бланку, зазначає МОЗ.
Електронний рецепт пошириться на зареєстровані в Україні лікарські засоби, що підлягають відпуску за рецептом лікаря та які пацієнт купує за власні кошти.
До цього переліку належать також антибіотики, протисудомні засоби, гормональні препарати (у тому числі й протизаплідні), препарати для лікування артеріального тиску, серцевих хвороб та інші. Ряд деяких ліків проти болю, кашлю чи заспокійливі також можуть належати до препаратів, відпуск яких повинен здійснюватися виключно за рецептом лікаря.
"Саме тому важливо завчасно перевірити інструкцію лікарських засобів, які ви вживаєте, та якщо вони рецептурні – подбати про отримання відповідного рецепта у свого лікуючого лікаря у квітні для того, щоби надалі безперешкодно та правомірно придбати ліки за рецептом в аптеці", – нагадали в МОЗ.
Такий е-рецепт можна буде отримати незалежно від наявності декларації з сімейним лікарем. Водночас пацієнт має бути обов’язково зареєстрований в ЕСОЗ – це проста процедура, яку може швидко здійснити будь-який лікар.
Виписати е-рецепт зможуть лікарі усіх спеціальностей державних, комунальних чи приватних клінік, або ж лікар-ФОП – для цього необовʼязково мати договір з НСЗУ.
У разі тривалого лікування за хронічних захворювань або ж за потреби продовжити лікування чи профілактику повторний електронний рецепт на потрібні ліки можна буде отримати, звернувшись до свого сімейного лікаря дистанційно. Для цього в системі попередньо обовʼязково має бути зафіксоване перше призначення від лікуючого лікаря.
"Як і під час очного прийому, із випискою е-рецепта ви отримаєте його номер та унікальний код підтвердження, які необхідно повідомити фармацевту в аптеці для придбання ліків. У разі, якщо ви чи ваші близькі не маєте мобільного телефону, лікар надрукує спеціальну інформаційну пам’ятку з деталями призначення, номером та кодом для погашення рецепта в аптеці", – зазначили в Міністерстві.
Наразі в електронній системі охорони здоровʼя міститься близько 550 тис. рецептів на антибіотики та ще понад 11 тис. – на наркотичні (психотропні) лікарські засоби.
Будь ласка, зачекайте...
Її правда давно намагаються прийняти, ще за Супрун вона тоді була першою в списках но не зважаючи на це її зарубали та відклали, но вже не довго лишилось, тепер партнери ждати не будуть і не дадуть, та й все майже готово для впровадження.
А на рахунок ДНК - все буде. Країни ЄС в особливості північні давно зібрали дані по всіх своїх громадянах.
А крадуцький із своєю системою розпилу на ліцензіях яку він намагався впровадити на довго тепер не затримається. Просто треба не забувати за чиї гроші живе Україна.
Сімейні лікарі не ходять по адресам, так як видан наказ в зв,язку
з єпідемією корон віросу.
А тепер уважно я покажу чому ви не праві. Чули про те що НСЗУ відмовлялось підписувати договори та закривало лікарні? Була така ситуація, а все тому що НСЗУ поставило чітку вимогу до наявності обладнання. Немає обладнання - немає договору із лікарнею. Немає спеціаліста - немає договору із лікарнею по відповідному профілю лікування. Тобто немає комп'ютерного томографа - все ця лікарня не вправі лікувати інсульти і так далі. А немає договору і це все ніякої роботи та ліквідація.
Звичайно у нас ще не всіх підняли до нормально рівня так як реформу заморозили, і звичайно у нас ще є вузькоспеціалізовані лікарні що на порядок краще діагностують так як мають обладнання вище норм, але вони теж лікують по протоколу і до них теж назначає ваш сімейний лікар. Головне вам чи вашому лікарю про таких знати щоб він вам виписав направлення туди.
"два препарати, про які мій сімейний не чула" - а звідки вона могла чути якщо вона сімейний, а не лікар спеціаліст?
А врач вищої категорії зараз прочитає МОЗовскі інтрукції і викине обладнання на 20-60 тис доларів, якщо такого протоколу нема?
Живіть собі по закону. Якщо мова про моє здоровя, я і на "червоний перейду"
Загугліть на досузі, як вінницькі лікарі всупереч МОЗ першими ввели американський протокол лікування короновірусу на початку епідемії.
Ну ну