АРМА передало арештований російський танкер Київському річковому порту

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) уклало договір управління арештованим російським судном Nika Spirit з ПрАТ "Київський річковий порт".

Про це повідомляє пресслужба Агентства.

Зазначається, що Київпорт є профільним підприємством з великим досвідом управління водними суднами. Згідно з умовами договору, компанія управлятиме транспортним засобом до 2026 року.

Раніше повідомлялося, що в липні 2019 року до порту Ізмаїл (Одеська область) під прапором Росії увійшов танкер Nika Spirit, який ідентифікували як уже відомий танкер Neyma, використаний для перекриття Керченської протоки у листопаді 2018 року. Це дозволило прикордонникам ФСБ Росії захопити українські військові кораблі із 24 членами екіпажу.



У 2022 році АРМА передало в управління українським підприємствам 10 заарештованих морських суден, які, за даними відкритих джерел, належать російським компаніям.