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АЗС (1569) ціни (3272) скраплений газ (1112)

Ціни на автогаз у великих мережах АЗС впали ще на понад 20 копійок

автогаз

Середня ціна на скраплений газ із 8 по 9 лютого у мережах АЗС зменшилась ще на 22 копійки – до 25,78 гривні за літр.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

Так, на станціях WOG і Ovis автогаз здешевшав на 52 та 50 копійок – до 26,1 грн/л і 25,99 грн/л відповідно.

AMIC, Motto також олпустили ціну на 50 копійок, "Авіас" знизила ціну на 11 копійок.

Найдорожче на сьогодні – 26,44 грн/л – автогаз коштує на АЗС мережі U.GO, у якій ціна на автогаз зменшилася з учорашнього дня на 7 копійок, найдешевше – 22,45 грн/л – у мережі "Авантаж 7", де автогаз за добу здешевшав на пів гривні.

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