Залізнична компанія Ахметова вдвічі зменшила перевезення вантажів через війну

Найбільший в Україні приватний оператор залізничних перевезень – компанія "Лемтранс" – за підсумками 2022 року зменшила обсяг перевезень вантажів у 2,2 раза порівняно з 2021 роком – до 18,8 млн тонн з 41,58 млн тонн.

Як повідомляє пресслужба компанії, основна частина перевезених вантажів – це вугілля та будівельні матеріали.

Зокрема, обсяг перевезення вугілля сягнув 13,9 млн тонн, будівельних матеріалів – 2,02 млн тонн. Водночас обсяг навантаження залізорудної сировини впав до 1,64 млн тонн (9,79 млн тонн минулого року), чорних металів – до 0,48 млн тонн (3,23 млн тонн), флюсів – до 0,3 млн тонн (з 2,44 млн тонн).

При цьому обсяг капітальних інвестицій майже не знижувався та зберігся на рівні попереднього року – 306 млн грн (332 млн грн у 2021 році. Зокрема, компанія спільно із партнером завершила будівництво терміналу у Мостиську.

Також, повідомляється, що за 12 місяців 2022 року обсяг планових та поточних видів ремонту вантажних вагонів на вагоноремонтних майданчиках "Лемтранс" становив 6 941 одиниць (12 398 – у 2021 році).

Крім того, за 12 місяців 2022 року "Лемтранс" перерахував до бюджетів усіх рівнів 1,3 млрд грн.

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Як повідомлялося, залізнична компанія "Лемтранс" за підсумками 2021 року перевезла 41,58 млн тонн вантажів різної номенклатури, що на 35,56% нижче за показник 2020 року.

"Лемтранс" є найбільшим приватним оператором залізничного рухомого складу України, входить до складу групи СКМ Ріната Ахметова.