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Мінекономрозвитку (1929) Денис Шмигаль (1402) JPMorgan (10)

Мінекономіки підписало меморандум із найбільшим банківським холдингом США

шмигаль

Міністерство економіки та найбільший банківський холдинг США JP Morgan уклали Меморандум про взаєморозуміння.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram.

"Енергетика, аграрний сектор, природні ресурси, цифрові технології, відновлення інфраструктури – такі найперспективніші напрямки інвестування в Україну. Розповів про них під час зустрічі з представниками найбільшого банківського холдингу США JP Morgan", – зазначив він.

За його словами, Україні потрібні інвестиції для відбудови та післявоєнного зростання. Для цього український уряд створює сприятливе інвестиційне середовище: скасовує зайві ліцензії та дозволи, мінімізує вимоги до інвестпроєктів зі значними інвестиціями тощо.

Також при Кабміні працює спеціальний офіс UkraineInvest, який наразі супроводжує 8 великих проєктів на загальну суму $1,35 млрд.

Крім того, наголосив прем’єр, уряд працює над страхуванням воєнних ризиків та отриманням інвестиційних гарантій. Уже є домовленості з MIGA групи Світового банку.

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