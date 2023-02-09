Українська продовольча корпорація фінансувала фонд ватажка "ДНР" Пушиліна, – СБУ

Служба безпеки заблокувала на Дніпропетровщині українську міжрегіональну продовольчу корпорацію, яка фінансувала терористичну організацію "ДНР".

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що компанія мала частину активів на тимчасово окупованій території Донецької області і сплачувала "податки" терористам. За даними СБУ, підприємство перерахувало у "бюджет ДНР" понад 4 млн грн.

Також ця корпорація здійснювала "відрахування" до "фонду" терориста Дениса Пушиліна на підтримку російських окупаційних угруповань.

Як свідчать матеріали слідства, організатором незаконної діяльності виявився власник компанії, створеної на початку двохтисячних років на Донеччині.

Підприємство займалось дистрибуцією оптових партій продовольчих товарів через торговельні мережі у різних регіонах України.

У 2014 році засновники комерційної структури перевели частину її активів на підконтрольну українській владі територію Донецької області, а після повномасштабного вторгнення – на Дніпропетровщину.

Інша частина бізнесу увесь цей час залишилася на тимчасово окупованій території сходу України.

Водночас власник компанії налагодив там збут продовольства і перерахування одержаних прибутків на користь місцевої окупаційної адміністрації.

Постачання продукції здійснювали через афілійовані комерційні структури, які перебували у захоплених районах.

Під час обшуків за адресами складських та офісних приміщень компанії на Дніпропетровщині, а також у помешканнях фігурантів виявили фінансово-господарську документацію, чорнові записи та комп’ютерну техніку із доказами незаконної діяльності.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ст. 110-2 Кримінального кодексу України, вирішується питання щодо повідомлення про підозру топменеджерам корпорації та обрання міри запобіжного заходу.