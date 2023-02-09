Гендиректор мережі супермаркетів Metro підтвердив плани продовжувати бізнес у Росії (оновлено)
Німецька корпорація Metro AG зберігає намір продовжувати працювати в Росії.
Про це гендиректор Штеффен Гройбель заявив відповідаючи на запитання журналістів під час пресколу, запис якого оприлюднено на сайті компанії.
"Ми підтверджуємо наше рішення залишатися в Росії... Ми все ще відчуваємо відповідальність за 10 тисяч своїх колег і споживачів, яких ми забезпечуємо базовими продуктами продовольства", – заявив голова компанії.
"Звісно, ми дотримуємось усіх можливих санкцій, але наразі ми зберігаємо бізнес у Росії", – додав Гройбель, наголосивши, що компанія не здійснює нових інвестицій у цій країні.
Водночас він назвав пріоритетом компанії підтримку роботи колективу в Україні, запевнивши, що компанія надає всю можливу допомогу у цьому.
У презентації компанії зазначається, що виручка її російського бізнесу у першому кварталі у рублях зменшилась на 14%, однак у євро вона зросла на 11,3% – до 888 млн євро, EBITDA підрозділу склала 60 млн євро.
Як повідомлялося, ще минулого березня німецький власник мережі Metro відмовився зупинити роботу в Росії у відповідь на заклик українського підрозділу "METRO Україна".
Нагадаємо, підрозділ "METRO Україна" входить до складу міжнародної компанії METRO AG, що представлена у понад 30 країнах світу.
Компанія "Метро Кеш енд Керрі Україна" заснована у 2003 році. Станом на початок минулого року об'єднувала 23 класичні центри оптової торгівлі METRO Cash&Carry у Києві, Вінниці, Житомирі, Полтаві, Львові, Рівному, Івано-Франківську, Чернівцях, Кривому Розі, Маріуполі, Запоріжжі, Дніпрі, Харкові, Одесі та Миколаєві, а також три магазини оптової торгівлі "Бери Вези" у Тернополі, Луцьку, Чернігові.
Будь ласка, зачекайте...
Компанія МETRO Україна категорично не згодна з позицією своєї материнської компанії. Наша позиція щодо необхідності закриття бізнесу METRO в росії залишається незмінною.
Невже так тяжко написати статтю проконсультувавшись із авторитетним економістом?
Скільки такого невігластва і без Метро... не перелічити! За країну душа болить! Де розум!?