Гендиректор мережі супермаркетів Metro підтвердив плани продовжувати бізнес у Росії (оновлено)

Німецька корпорація Metro AG зберігає намір продовжувати працювати в Росії.

Про це гендиректор Штеффен Гройбель заявив відповідаючи на запитання журналістів під час пресколу, запис якого оприлюднено на сайті компанії.

"Ми підтверджуємо наше рішення залишатися в Росії... Ми все ще відчуваємо відповідальність за 10 тисяч своїх колег і споживачів, яких ми забезпечуємо базовими продуктами продовольства", – заявив голова компанії.

"Звісно, ми дотримуємось усіх можливих санкцій, але наразі ми зберігаємо бізнес у Росії", – додав Гройбель, наголосивши, що компанія не здійснює нових інвестицій у цій країні.

Водночас він назвав пріоритетом компанії підтримку роботи колективу в Україні, запевнивши, що компанія надає всю можливу допомогу у цьому.

У презентації компанії зазначається, що виручка її російського бізнесу у першому кварталі у рублях зменшилась на 14%, однак у євро вона зросла на 11,3% – до 888 млн євро, EBITDA підрозділу склала 60 млн євро.

Як повідомлялося, ще минулого березня німецький власник мережі Metro відмовився зупинити роботу в Росії у відповідь на заклик українського підрозділу "METRO Україна".

Нагадаємо, підрозділ "METRO Україна" входить до складу міжнародної компанії METRO AG, що представлена у понад 30 країнах світу.

Компанія "Метро Кеш енд Керрі Україна" заснована у 2003 році. Станом на початок минулого року об'єднувала 23 класичні центри оптової торгівлі METRO Cash&Carry у Києві, Вінниці, Житомирі, Полтаві, Львові, Рівному, Івано-Франківську, Чернівцях, Кривому Розі, Маріуполі, Запоріжжі, Дніпрі, Харкові, Одесі та Миколаєві, а також три магазини оптової торгівлі "Бери Вези" у Тернополі, Луцьку, Чернігові.