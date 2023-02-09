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Німеччина (1833) росія (13627) METRO (6)

Гендиректор мережі супермаркетів Metro підтвердив плани продовжувати бізнес у Росії (оновлено)

метро,metro

Німецька корпорація Metro AG зберігає намір продовжувати працювати в Росії.

Про це гендиректор Штеффен Гройбель заявив відповідаючи на запитання журналістів під час пресколу, запис якого оприлюднено на сайті компанії.

"Ми підтверджуємо наше рішення залишатися в Росії... Ми все ще відчуваємо відповідальність за 10 тисяч своїх колег і споживачів, яких ми забезпечуємо базовими продуктами продовольства", – заявив голова компанії.

"Звісно, ми дотримуємось усіх можливих санкцій, але наразі ми зберігаємо бізнес у Росії", – додав Гройбель, наголосивши, що компанія не здійснює нових інвестицій у цій країні.

Водночас він назвав пріоритетом компанії підтримку роботи колективу в Україні, запевнивши, що компанія надає всю можливу допомогу у цьому.

У презентації компанії зазначається, що виручка її російського бізнесу у першому кварталі у рублях зменшилась на 14%, однак у євро вона зросла на 11,3% – до 888 млн євро, EBITDA підрозділу склала 60 млн євро.

Як повідомлялося, ще минулого березня німецький власник мережі Metro відмовився зупинити роботу в Росії у відповідь на заклик українського підрозділу "METRO Україна".

Нагадаємо, підрозділ "METRO Україна" входить до складу міжнародної компанії METRO AG, що представлена у понад 30 країнах світу.

Компанія "Метро Кеш енд Керрі Україна" заснована у 2003 році. Станом на початок минулого року об'єднувала 23 класичні центри оптової торгівлі METRO Cash&Carry у Києві, Вінниці, Житомирі, Полтаві, Львові, Рівному, Івано-Франківську, Чернівцях, Кривому Розі, Маріуполі, Запоріжжі, Дніпрі, Харкові, Одесі та Миколаєві, а також три магазини оптової торгівлі "Бери Вези" у Тернополі, Луцьку, Чернігові.

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Топ коментарі
+24
закрыть на х@й по всей стране тварей
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09.02.2023 18:34
+13
Не купувати нічого там і самі закриються
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09.02.2023 22:07
+9
Немчура торгует на крови)
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09.02.2023 19:49
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закрыть на х@й по всей стране тварей
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09.02.2023 18:34 Відповісти
Немчура торгует на крови)
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09.02.2023 19:49 Відповісти
кров не перевіряв, можливі опади
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09.02.2023 22:01 Відповісти
Не купувати нічого там і самі закриються
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09.02.2023 22:07 Відповісти
Я дуже люблю Метро, але так, треба ігнорувати
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09.02.2023 22:50 Відповісти
То так..багато власного виробництва за власними цінами...але, перетопчимось, нехай валять
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10.02.2023 04:32 Відповісти
Що дає можливість західним корпораціям працювати в РФ ..., відповідь є проста, це підключення РФ до світової платіжної системи $ SWIFT та Європейської SEPA, як США так і ЄС повністю не відключили РФ від свої платіжних систем, що робить можливим роботу західних компаній на території РФ.
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09.02.2023 23:32 Відповісти
Нажаль це правда позалишали їм вдосталь шпарин для обходу санкцій ,на московії ще повно західних компаній працює що є аморальним вчинком керівників цих бізнесів.
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10.02.2023 00:22 Відповісти
Воно буде ще тут заробляти?
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10.02.2023 09:52 Відповісти
Ну как-то второй год обхожусь без мєтро - не вижу причин, почему не смогу обходиться без их дерьма и в дальнейшем
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10.02.2023 10:05 Відповісти
Вважаю, в нинішніх умовах кожен має вирішувати для себе сам: або бути нормальною людиною, або працювати на ******* фашистів. В "метро", відповідно, ніколи не прийду. Хай гніди і далі "відчувають відповідальність" перед фашистами. Вважаю, що таким гнилим ублюдкам, що торгують на крові, не місце в Україні.
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10.02.2023 10:41 Відповісти
2 березня 2022 року Рада директорів METRO Україна звернулася з офіційним листом від імені всіх наших співробітників до керівництва METRO AG у Дюссельдорфі з вимогою негайно закрити бізнес на території рф. У відповідь від штаб-квартири ми отримали поки що негативну відповідь, з посиланням на те, що 10 000 співробітників у росії залишаться без роботи, а санкції, які вводить цивілізований світ у відповідь на агресію росії, повинні впливати на керівництво країни та її економіку, а не на населення.

Компанія МETRO Україна категорично не згодна з позицією своєї материнської компанії. Наша позиція щодо необхідності закриття бізнесу METRO в росії залишається незмінною.
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10.02.2023 11:04 Відповісти
То ж і є економічні санкції. Безробітні кацапи - ***** їхній економіці. Біда в німців з логікою.
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10.02.2023 13:44 Відповісти
Компанія Метро Україна - скоріш за все керується менеджерами, що придбали свої дипломи, а не заробили навчанням. Бо такої дурні, як вони написали, жоден освічений менеджер, що проходив хоч річний курс з економіки не написав би.
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12.02.2023 18:03 Відповісти
МЕТРО давно припинило бути оптовою мережею, зараз це рознична сіть. По всій країні повинні бути білборди "МЕТРО - спонсор агресора", таке ж відношення повинно бути і до місцевіх постачальників МЕТРО. Нічого особистого, тільки бізнес!
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10.02.2023 11:34 Відповісти
В данном случае, учитывая решение все-же поставлять танки в Украину, на правительственном уровне чмырить "Метро" будет неправильно. А вот по поводу плакатов от общественных организаций, призывающих игнорить эту сеть, думаю, было бы самое оно.
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10.02.2023 12:31 Відповісти
Гнати треба на всіх, хто цього заслужив. А Метро ми повинні носити на руках. Бо невігласи в Україні правлять бал зараз!
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12.02.2023 17:59 Відповісти
Не удивлен совсем. Когда гнали эшелоны ценной древесины(бук,дуб и тд). хлысты большого диаметра(именно чтобы делать дорогую мебель) под видом ДРОВ-и митниця это в упор не видела. Я могу себе представить насколько все остальное что в картонных ящиках или контейнерах и внешне не видно что за груз-какие там махинации с растаможкой
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10.02.2023 15:40 Відповісти
zakryty tvaryuk !!!
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10.02.2023 16:32 Відповісти
Українці на Метро повинні молитися, а замість того неосвічені люди пишуть антиукраїнські наративи на геройську боротьбу французів із росіянами.
Невже так тяжко написати статтю проконсультувавшись із авторитетним економістом?
Скільки такого невігластва і без Метро... не перелічити! За країну душа болить! Де розум!?
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12.02.2023 17:57 Відповісти

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