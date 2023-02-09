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Білорусь (1565) кордон (1089) Польща (2379)

Польща закриває один із пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю

польща

Міністр внутрішніх справ та адміністрації Польщі Маріуш Каміньський розпорядився призупинити з 10 лютого рух на прикордонному з Білоруссю пункті пропуску "Бобровніки".

Про це він оголосив у Twitter.

"У зв'язку з інтересами державної безпеки я вирішив призупинити до подальшого рішення з 10 лютого о 12:00 рух на польсько-білоруському прикордонному переході у Бобровніках", – зазначив міністр.

Інших подробиць у його повідомленні немає.

Окрім цього пункту пропуску на польсько-білоруському кордоні, який діє для легкового та вантажного транспорту, функціонують ще два – один для вантажного, інший – для легкового транспорту.

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