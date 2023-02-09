Дефіцит електроенергії залишається суттєвим, але ситуація в Одесі покращується, – "Укренерго"

Споживання електроенергії 9 лютого залишається значним через зниження температури, дефіцит потужності зберігається. Водночас в Одесі та Одеському районі ситуація покращується, поступово подаються більші обсяги електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що ліміти споживання не доводились до Харківської, Херсонської, Хмельницької областей, де сьогодні заплановано проведення вимірів фактичного споживання – обмеження споживання в цих областях не застосовуватимуться.

Водночас до решти операторів систем розподілу (обленерго) доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби.

Як наголосили в компанії, на Одещині тривають ремонтні роботи. Енергетики працюють цілодобово та докладають максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення електропостачання на рівні, який був до аварії.

Також тривають роботи на всіх інших об’єктах, пошкоджених внаслідок ракетних обстрілів та атак дронів росіян.