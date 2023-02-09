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електроенергія (4076) Укренерго (1899)

Дефіцит електроенергії залишається суттєвим, але ситуація в Одесі покращується, – "Укренерго"

енергетика,електроенергія,енергосектор

Споживання електроенергії 9 лютого залишається значним через зниження температури, дефіцит потужності зберігається. Водночас в Одесі та Одеському районі ситуація покращується, поступово подаються більші обсяги електроенергії.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що ліміти споживання не доводились до Харківської, Херсонської, Хмельницької областей, де сьогодні заплановано проведення вимірів фактичного споживання – обмеження споживання в цих областях не застосовуватимуться.

Водночас до решти операторів систем розподілу (обленерго) доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби.

Як наголосили в компанії, на Одещині тривають ремонтні роботи. Енергетики працюють цілодобово та докладають максимум зусиль для якнайшвидшого відновлення електропостачання на рівні, який був до аварії.

Також тривають роботи на всіх інших об’єктах, пошкоджених внаслідок ракетних обстрілів та атак дронів росіян.

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Не знаю, чи таке тільки в мене вдома, але як увечері десь о 22.30 включили світло, так воно і досі є.

Після того, як включали на 2 години через 10 (а іноді це бувало лише 1 год. 20 хв.) я просто насолоджуюсь!
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09.02.2023 12:44 Відповісти
… о 13.15 таки виключили.
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09.02.2023 13:36 Відповісти
Не то, что при папередниках, не было тогда такого наслаждения наявностью электричества. Не умели радоваться тому, что было
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09.02.2023 18:02 Відповісти
Кацап - здрисни!

Тут горылки нема!
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09.02.2023 19:12 Відповісти
"Розгонов" гонит, йому байдуже, що йде повномасштабна війна і що рашисти цілять саме по цивільним обїєктам та інфраструктурі сподіваючись досягти того, що вже доказово є безглуздим та ніяким чином не впливає на боєздатність ЗСУ. Але хто ж окрім роССіянців винен у тому, що вони тупі та агресивні, що їх ідеологія ПОВНІСТЮ відповідає критеріям нацизму і при цьому вони нібито воюють з "фашизмом". Але це не вперше, коли мокши-московити задля "виправдання" називають тих, на кого нападають "фашистами". Так було при війні проти Фінляндії, так було прі нападі разом із гітлерівською Німеччиною на Польшу, при окупації Естонії, Латвії та Литві, так вони називали бійців за незалежність України, тож немає чому дивуватися!!!
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10.02.2023 08:56 Відповісти
У порівнянні з тим, що було позавчора за останню добу ситуація у місті дійсно покращілась. Так вчора загальний час наявності електроживлення у середньому досяг 14 - 16 годин за добу, що у декілька разів перевищує звичайні за останній тиждень показники. Тож сподіваємось що рашисти цьому не завадять, а енергетики не дозволять мережам мати перевантаження яке призводить до аварій!!!
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10.02.2023 08:46 Відповісти

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