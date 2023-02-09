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Нардепу Нагорняку повідомили про підозру, він не задекларував Lexus вартістю майже 2 мільйони (оновлено)

нагорняк

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура 8 лютого повідомили народному депутату IX скликання про підозру у внесенні недостовірних відомостей до е-декларації за 2020 рік.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Слідство встановило, що народний обранець не задекларував автівку – Lexus 2020 року випуску. Зазначається, що хоч авто і належало батькові депутата, від моменту його купівлі ним користувався нардеп разом із дружиною.

Вартість автівки становить майже 1,9 млн грн.

Дії особи кваліфікували за ч. 1 ст. 366-2 Кримінального кодексу України. Оскільки місцеперебування нардепа не встановлене, про підозру йому повідомили у порядку заочно.

Правоохоронці не повідомляють імені народного депутата, проте, за даними джерел Інтерфакс-Україна, йдеться про депутата від фракції "Слуга народу" Сергія Нагорняка.

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здається, що слуги потихеньку починають розбігатися із накраденим???
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09.02.2023 12:39 Відповісти
Забув, напевно. З депутатами таке часто трапляється. Все ж про народ думають.
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09.02.2023 16:27 Відповісти
Ну так посадили б батька-авто ж на ньому.
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09.02.2023 18:24 Відповісти
Свині...
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09.02.2023 19:43 Відповісти

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