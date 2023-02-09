СБУ викрила агента ФСБ в "Укрзалізниці"

Служба безпеки викрила посадовця Регіональної філії "Південно-Західна залізниця", якого спецслужба РФ залучила до негласної співпраці після повномасштабного вторгнення.

Як повідомляє пресцентр СБУ, в разі захоплення регіону загарбники обіцяли своєму поплічнику лояльне ставлення та керівні посади в окупаційних адміністраціях.

Зловмисник перебував на постійному зв’язку з кадровим співробітником ФСБ, який координував його розвідувально-підривну діяльність проти України.

"Насамперед агресора цікавили розвіддані про час та місце пересування військових ешелонів з озброєнням та боєприпасами ЗСУ. Крім цього, ворожий поплічник намагався передати окупантам координати об’єктів енергогенеруючих підприємств у Києві", – йдеться у повідомленні.

У разі отримання розвідувальних відомостей ворог планував використати їх для підготовки та проведення серії прицільних ракетних ударів по українській інфраструктурі.

Утім, СБУ своєчасно викрила російського агента, зафіксувала його злочинну діяльність і затримала у Чернігові.

Під час обшуків правоохоронці виявили смартфони із доказами законспірованого листування з представником російської спецслужби.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили ворожому агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Також вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх організаторів та учасників російської агентури.

Зловмисникам загрожує покарання – до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацію майна.