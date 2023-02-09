Disney планує звільнити 7 тисяч співробітників

Компанія Walt Disney планує скоротити 7 тисяч робочих місць, або близько 3% її штату, в межах масштабної реструктуризації. Вона має заощадити $5,5 млрд протягом наступних кількох років, пожвавити творчу діяльність та покращити стрімінговий бізнес.

Як пише Financial Times, про це повідомив генеральний директор компанії Боб Айгер, передає Forbes.

Інвестори чекали на стратегічний план Айгера щодо пожвавлення компанії з моменту його несподіваного повторного призначення в листопаді. У своїй заяві він сказав, що Disney "приступає до значних перетворень", які призведуть до "стійкого зростання та прибутковості" потокового мовлення.

Після цього оголошення акції Disney підскочили на 9%.

Згідно зі звітом про прибутки та збитки, опублікованим 8 лютого, компанія зобовʼязалася скоротити збитки на $200 млн в останньому кварталі і перевиконала цю мету, скоротивши їх приблизно на $400 млн до $1,1 млрд.

Після шаленого напливу передплатників на потокове мовлення, яке призвело до великих витрат Disney та її конкурентів, Айгер сказав, що настав час "уважно поглянути на вартість всього, що ми робимо на телебаченні та в кіно", особливо коли йдеться про програми поза франшизами, такі як "Марвел" та "Зоряні війни".

Виторг Disney за квартал зріс на 8% до $23,5 млрд, а чистий прибуток збільшився на 11% до $1,3 млрд.

Disney Plus, його флагманський потоковий сервіс, втратив близько 2,4 млн передплатників за квартал, в основному через втрату крикету в індійській премʼєр-лізі. Айгер, як і його колеги з традиційних медіа-груп, прагне наголосити на прибутковості як основний показник потокової передачі, а не на зростанні числа передплатників.

У 2017 році Disney зробила ставку на створення потокового сервісу, здатного конкурувати з Netflix, оскільки аудиторія перейшла на онлайн-перегляд із традиційного телебачення.

У 2009-му Disney доєдналась до акціонерів Hulu, а вже в 2011-му стрімінговий сервіс за підпискою почав випуск оригінальних програм.

Американський інтернет-сервіс Disney+ у форматі "відео за запитом" працює з 2019 року. Через пʼять років Disney обігнала Netflix за кількістю клієнтів потокового мовлення. Disney додала 14,4 млн клієнтів до Disney+, випустивши "Обі-Ван Кенобі" із серії "Зоряних війн" та "Міс Марвел".