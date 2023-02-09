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G-7 G7 (196) Іран (443) Китай (2046) КНДР (108) росія (13627) санкції (4097)

Країни "Великої сімки" можуть запровадити санкції проти компаній з Китаю, Ірану й КНДР через допомогу Росії, – Bloomberg

велика,сімка

Країни "Великої сімки" обговорюють можливість запровадити санкції проти компаній із Китаю, Ірану та Північної Кореї, які, на їхню думку, постачають Росії запчастини та технології військового призначення.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на поінформовані джерела.

G7 планує скоординувати пакет заходів до 24 лютого – річниці повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

За словами одного зі співрозмовників агентства, обговорення обмежувальних заходів все ще перебувають на ранній стадії, і дії кожної країни "Великої сімки" можуть не збігатися. Джерело додало, що також ще не визначений перелік компаній, які можуть потрапити під санкції.

Як повідомлялося, 8 лютого уряд Великої Британії оголосив про нові санкції проти кремлівських еліт та організацій, що постачають військову техніку, зокрема безпілотники.

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