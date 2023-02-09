SpaceX Ілона Маска обмежила використання Starlink для українських військових, в ОПУ відреагували (оновлено)

Американська компанія SpaceX вжила заходів, щоб запобігти використанню українськими військовими супутникового інтернету Starlink для керування дронами в регіоні під час війни з РФ.

Про це під час конференції заявила президентка і головна операційна директорка SpaceX Гвінн Шотвелл, передає Reuters.

За її словами, супутниковий інтернет-сервіс Starlink компанії SpaceX, який забезпечив українським військовим широкосмуговий зв'язок для захисту від російських військових, "ніколи не призначався для використання в якості зброї"



"Однак українці використали це ненавмисно і не в межах жодної угоди", – сказала Шотвелл.



Пізніше в розмові з журналістами вона послалася на повідомлення про те, що українські військові використовували сервіс Starlink для керування безпілотниками.



Україна ефективно використовує безпілотну авіацію для виявлення позицій противника, наведення вогню на великі відстані та скидання бомб.



"Є речі, які ми можемо зробити, щоб обмежити їх здатність робити це", – сказала вона, маючи на увазі використання Starlink з безпілотниками. "Є речі, які ми можемо зробити, і вже робимо", – додала вона.



Водночас Шотвелл відмовилася повідомити, яких заходів вжила SpaceX.



За її словами, використання безпілотниками Starlink виходить за рамки угоди, яку SpaceX уклала з українським урядом, додавши, що контракт був призначений для гуманітарних цілей, таких як надання широкосмугового інтернету лікарням, банкам і сім'ям, які постраждали від російського вторгнення.

"Ми знаємо, що військові використовують їх для зв'язку, і це нормально. Але ми ніколи не хотіли, щоб вони використовували його в наступальних цілях", – сказала вона.

Пізніше в Офісі президента відреагували на відповідні заяви американської компанії. Зокрема радник очільника ОП Михайло Подоляк закликав SpaceX визначитися, на чиєму боці вони виступають – України чи Росії.

"Рік спротиву України, і компанії мають для себе вирішити: або вони на стороні права на вільне життя і України – і тоді не вигадують, як нашкодити; або вони на стороні РФ та її "права" на вбивства, захоплення територій. SpaceX (Starlink) та пані Шотвелл, бажано обрати конкретну опцію", – написав він у Twittter.

SpaceX приватно доставила в Україну вантажівки з терміналами Starlink, що дозволяє військовим країни спілкуватися, підключаючи їх і з'єднуючи з майже 4 000 супутників, які SpaceX вже запустила на низьку навколоземну орбіту.

Уряди таких країн, як США і Франція, оплатили інші поставки терміналів Starlink на додаток до тих, що були профінансовані SpaceX у приватному порядку.

Росія намагалася заглушити сигнали Starlink в регіоні, хоча SpaceX протидіяла цьому, посилюючи програмне забезпечення сервісу, заявив Ілон Маск, генеральний директор компанії.