Обмеження електроенергії сьогодні плануються лише на кілька годин, – "Укренерго"

Дефіцит електроенергії дещо знизився завдяки збільшенню виробництва, проте зберігається на суттєвому рівні та досі ще недостатній для покриття споживання у повному обсязі.

"Споживання поступово зростає через посилення морозів. Більш стрімке зростання очікується завтра, із початком робочого тижня. Генерація: після ремонту в мережу повернулись два блоки на теплових електростанціях. Водночас один блок виведено в аварійний ремонт. Також протягом майже всієї доби відбувається імпорт електроенергії з інших країн", – повідомили в "Укренерго"

Вироблена електроенергія розподіляється на забезпечення процесів, необхідних для роботи енергетичної та критичної інфраструктури (водоканали, котельні, лікарні), а також на покриття потреб промисловості та населення.

У Київській та Одеській областях є мережеві обмеження.

Ліміти споживання доведені до всіх областей.Обмеження будуть діяти, за виключенням Київської та Одеської, лише на період з 16:00 до 20:00. В інший час доби обмеження споживання застосовувати не планується.

"На жаль, внаслідок масштабної аварії на одній з підстанцій НЕК "Укренерго", в Одесі та прилеглих районах продовжують діяти аварійні відключення. Разом з Одеською обласною військовою адміністрацією та обленерго фахівці Укренерго розробляють резервні схеми заживлення Одеси та прилеглих районів", – додали в "Укренерго".

Як повідомлялося, в Одеській області зранку 4 лютого сталася друга за добу масштабна аварія на підстанції "Укренерго". Через це Одеса та частина Одеського району залишилися без світла. Аварія сталася у магістральній мережі області. На одній з високовольтних підстанцій, через яку заживлюється Одеса, вийшов з ладу автотрансформатор, відновлений після пошкоджень під час російських атак.

Для владнання ситуації прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив створити урядовий штаб на чолі з міністром енергетики. Також було вирішено перевезти до Одеси газотурбінну електростанцію потужністю 25 МВт, надану партнерами зі США, та потужні генератори. Крім того, очільник уряду дав завдання МЗС звернутися до Туреччини по додаткову підтримку у вигляді суден-електростанцій.

Пізніше в "Укренерго" повідомили, що критичну інфраструктуру Одеси, знеструмлену внаслідок масштабних аварій, підключено до енергопостачання.