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Новини
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Одеса (910) ДТЕК (1342) відключення світла (559) генератор (101)

В Одесі світло подаватимуть за графіком 2 години через 8 годин, – ДТЕК

одеса,генератор

ДТЕК передав Одесі 15 потужних генераторів на потреби критичної інфраструктури, яка постачає людям воду та тепло.

Це дозволить розвантажити мережу та надати більше енергії жителям Одеси, зазначили в ДТЕК.

"Вивільненої потужності вистачить, щоб вже сьогодні забезпечувати світлом побутових споживачів в Одесі та Одеському районі кожні 2 години через 8 годин без світла", – сказано в повідомленні.

У компанії додали, що зараз це той максимум, яким може забезпечити все наявне та справне енергетичне обладнання регіону. Коли в місто будуть доставлені всі анонсовані напередодні генератори, перерва в електропостачанні почне скорочуватися.

Як повідомлялося, в Одеській області зранку 4 лютого сталася друга за добу масштабна аварія на підстанції "Укренерго". Через це Одеса та частина Одеського району залишилися без світла. Аварія сталася у магістральній мережі області. На одній з високовольтних підстанцій, через яку заживлюється Одеса, вийшов з ладу автотрансформатор, відновлений після пошкоджень під час російських атак.

Для владнання ситуації прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив створити урядовий штаб на чолі з міністром енергетики. Також було вирішено перевезти до Одеси газотурбінну електростанцію потужністю 25 МВт, надану партнерами зі США, та потужні генератори. Крім того, очільник уряду дав завдання МЗС звернутися до Туреччини по додаткову підтримку у вигляді суден-електростанцій.

Пізніше в "Укренерго" повідомили, що критичну інфраструктуру Одеси, знеструмлену внаслідок масштабних аварій, підключено до енергопостачання.

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Топ коментарі
+4
Таке враження, що у вас вимикнули світло перший раз.
Київська область в такому режимі живе з середини жовтня. Майже кожен день. І нічого, не потравились.
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06.02.2023 06:31
+1
Главное знать когда отключат.
И хорошо, если хотя бы пару часов дают свет в день.
Это необходимый минимум для более менее комфортной жизни.
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05.02.2023 19:47
+1
ЕСЛИ Б НЕ ТАКИЕ КАК АХМЕТОВ И ОСТАЛЬНЫЕ КОРРУПЦИОНЕРЫ, ТО ВСЁ БЫЛО ГОРАЗДО ПРОЩЕ !!!
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05.02.2023 20:22
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Главное знать когда отключат.
И хорошо, если хотя бы пару часов дают свет в день.
Это необходимый минимум для более менее комфортной жизни.
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05.02.2023 19:47 Відповісти
Как быстро запросы сменились с ожидания европейского уровня жизни, до "ну хоть пару часов в сутки свет есть, кору с деревьев жрём только через день, а не ежедневно - уже хорошо, мы в Раю, слава Украине".
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06.02.2023 14:40 Відповісти
ЕСЛИ Б НЕ ТАКИЕ КАК АХМЕТОВ И ОСТАЛЬНЫЕ КОРРУПЦИОНЕРЫ, ТО ВСЁ БЫЛО ГОРАЗДО ПРОЩЕ !!!
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05.02.2023 20:22 Відповісти
Зимой то норм, продукты можно на балкон вынести, а летом?...
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05.02.2023 23:47 Відповісти
Таке враження, що у вас вимикнули світло перший раз.
Київська область в такому режимі живе з середини жовтня. Майже кожен день. І нічого, не потравились.
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06.02.2023 06:31 Відповісти
Ви у квартирі живете, чи у хаті? В хаті простіше, там є льох. У мене пропадає у квартирі, багато викинули їжі, коли 96 годин поспіль світла взагалі не було у листопаді після обстрілу. Майже усе, що було у морозильній камері пропало. До того ж у мене інвалід в хаті, молочні суміші дуже швидко пропадають без холодильника.
По -друге у середині жовтня ще було не жарко. Побачимо, що ви заспіваєте у липні, коли буде+35, +40.
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06.02.2023 11:33 Відповісти
А магазини від вас кілометрів за 10? Нашо ви купуєте їжі на тиждень?

Купили - з'їли! В магазинах холодильники працюють, нічого не портиться.
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06.02.2023 12:11 Відповісти
Влітку зготовив, воно вже за годину -дві зпортилося.
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06.02.2023 12:37 Відповісти
Ви не тим містом читаєте, мабуть, "До того ж у мене інвалід в хаті, молочні суміші дуже швидко пропадають без холодильника" . І навіщо ви відстоюєте коли немає світла? ТУт немає нічого гарного.
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06.02.2023 12:42 Відповісти
Я несколько мес жил в Индиив тропиках без холодильника. Овощи,Фрукты,крупы,масло растит, яйца-несколько дней не портятся. Все остальное просто покупаешь каждый день утром готовишь и к вечеру все сьедаешь. Неудобно но возможно. Курицу/рыбу ел ечерез ден-лень было каждый день на рынок ходить а в магазинах у них такого не продавалось,только сыр и молоко. Ну и консервы
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06.02.2023 12:12 Відповісти
У богатых свои причуды)
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06.02.2023 12:39 Відповісти
Отдых в Индии примерно в 2 раза дешевле чем в Украине в аналогичных условиях. Исключая конечно трансфер,тоесть авиаперелет
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06.02.2023 14:14 Відповісти
Да , но в Украине дешевле обойдется медлечение... Бо в Индии можно зацепить такую заразу, шо мама не горюй. В Индии есть даже крысиный храм...
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06.02.2023 14:42 Відповісти
Не треба мене лікувати, хлопці, я взагалі в общазі жив 6 років! взагалі без холодільника. Можна виживати по- всякому. Можна і воду з калюжі фільтрувати. Все можна, але краще б цього не було)
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06.02.2023 12:59 Відповісти
Летом голодомор. Или эпидемия холеры. Или и то, и другое
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06.02.2023 14:44 Відповісти
Кропевницький 2години, через 2.
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06.02.2023 09:28 Відповісти

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