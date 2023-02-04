БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1110 відвідувачів онлайн
Новини
7 435 43
Київ (4602) податкова (337) звільнення (982)

Скандальна очільниця київської податкової написала заяву про звільнення, – ЗМІ

оксана,датій

Виконувачка обов’язків голови податкової інспекції Києва Оксана Датій аписала заяву про звільнення.

Про це повідомляє lb.ua із посиланням на джерела з податкової служби.

"Написала заяву одразу після обшуків. Не виключено, що буде підозра про незаконне збагачення. Не сумніваюся, що воно є. Однак насправді займалася мілкими справами, системного там нічого немає", – зазначив співрозмовник видання.

Скандальна очільниця київської податкової написала заяву про звільнення, – ЗМІ 01

Як повідомлялося, 1 лютого ДБР повідомило, що викрило керівницю податкової служби Києва на багатомільйонних оборудках. Імені підозрюваної не уточнювали, але йшлося про виконувачку обов’язків начальника Головного управління ДПС у м. Києві Оксану Датій.

Зазначається, що зловживаючи владою та службовим становищем вона приймала рішення щодо невідповідності критеріям ризиковості платників податків для низки підприємств. Зокрема, вона реалізовувала через своїх довірених осіб схеми щодо штучного завищення валових витрат деякими підприємствами, ведення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП та подання недостовірних відомостей про доходи.

За експертними оцінками, до тіньового обігу потрапляло понад 15 млрд грн.

Водночас в іншому епізоді керівництво столичної податкової служби причетне до схем незаконного отримання відшкодування ПДВ, в результаті яких у тіньовий обіг потрапило понад 30 млрд грн.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+28
А че так можно было. И что можно свалить и не отвечать за все.
показати весь коментар
04.02.2023 16:57
+19
Як степанов, таран, тимошенко, трухін, шевченко, бакановта інше.
показати весь коментар
05.02.2023 16:31
+18
Ще не виїхала за кордон?
показати весь коментар
05.02.2023 08:48
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А че так можно было. И что можно свалить и не отвечать за все.
показати весь коментар
04.02.2023 16:57 Відповісти
Як степанов, таран, тимошенко, трухін, шевченко, бакановта інше.
показати весь коментар
05.02.2023 16:31 Відповісти
На больничное ушла, как все казнокрады делают... тимошенко, и тд.
показати весь коментар
06.02.2023 09:48 Відповісти
Это та шо деду морозу миллион баксов загадала?
показати весь коментар
06.02.2023 13:27 Відповісти
Ще не виїхала за кордон?
показати весь коментар
05.02.2023 08:48 Відповісти
мільйончик заробила) можна і на пєнсію
показати весь коментар
05.02.2023 15:09 Відповісти
Погано ви про них думаєте. В цій системі не звільняють, а "переводять на іншу роботу". Людину спіймали, підозри нема, звільнилась за власним бажанням, але на гачку є. Тепер можна на митницю, в казначейство, в інший регіон продовжувати "боронити країну".
показати весь коментар
06.02.2023 11:12 Відповісти
з діагнозу "обдєлалась лёгкім мєдвєжьім іспугом"
показати весь коментар
05.02.2023 15:20 Відповісти
Оксана Датій - досвідчена і мудра чиновниця. Так, їй у житті щастило.
Переконаний, що всі кошти, квартири і дорогі авто та подарунки вона "узаконила" договорами дарування, тимчасового користування... тощо.
Вона лише маленький гвинтик великого механізму.
Уявімо, що вона почне розповідати правду про все і всіх...
Страшенно страшно навіть це уявити "більш складним" елементам цього складного механізму.
Ціна корумпованості та продажності системи державної влади і її представників - теперішня війна і неготовність до неї.

Ми тільки на початку шляху великих змін.
А пані Оксану мені щиро по-людськи шкода - вона одна з багатьох, не більше. Її цього разу не пощастило
показати весь коментар
05.02.2023 16:32 Відповісти
А привєдітє мнє сюда жертву, ну ту аксану с падатковай на закланьє і зєльоним ізбіратілям на утішеніє. НІ, зовсім її не жаль. До неї іще рекетня навідається, потім, трішки пізніше.
показати весь коментар
05.02.2023 17:03 Відповісти
Тепер, усіх атставнікоф, кадри з фінансистами розрахують та виплатять ще й компенсацію ….
А після деякого часу, судді від доброчесності, ще й присудять компенсацію виплатити з держ бюджетних грошей…
Усе, як по сценарію арештів ДСНСиків під час засідання Уряду Яценюка….А може і на посадах через півроку відновлять та ще й підвищать, щоб компенсувати…
показати весь коментар
05.02.2023 16:44 Відповісти
дайте їй вихідну допомогу
ну, так, мілбйонів п,ять
показати весь коментар
05.02.2023 16:53 Відповісти
показати весь коментар
06.02.2023 09:23 Відповісти
Вибачте, у вас апостроф упав.
показати весь коментар
06.02.2023 12:43 Відповісти
Мерзота. Іде війна кожна гривня податків для армії для нашої перемоги для лікування поранених, для допомоги сім"ям загиблих... В тюрму падлюку з конфіскацією всього накраденого. Мерзота. А очі як у телиці щойно від бика.
показати весь коментар
05.02.2023 17:35 Відповісти
В керівництві країною знаходяться її вороги. Тому про що Ви? Які посадки?
показати весь коментар
06.02.2023 00:03 Відповісти
Уявіть, скільки силовиків і ресурсів потняків податків були задіяні в обшуках цієї особи. А на виході пшик краще б вже нічого не робили! Але цікаво інше, що від таких обшуків коломойських народ нічого не очікує, всі вже давно розчарувались і просто сміються як з вистав 95 кварталу
показати весь коментар
05.02.2023 17:38 Відповісти
спасибо клоунам что не отправили послом в швейцарию или словению
показати весь коментар
05.02.2023 17:43 Відповісти
пokи
показати весь коментар
06.02.2023 10:56 Відповісти
Дрібні справи?
"Через погано забитий цвях, кінь втратив підкову, через втрачену підкову, посланець втратив коня, через втраченого коня, не була вчасно доставлена депеша, через недоставлену вчасно депешу, була програна війна, через програну війну була втрачена держава."
Висновок: через погано забитий цвях (дрібничка), була втрачена держава.
показати весь коментар
05.02.2023 17:55 Відповісти
А срок и конфискация майна??? Где???
показати весь коментар
05.02.2023 18:17 Відповісти
Про що я й писав пару днів тому. Завтра вона буде в дорозі на Монако. А ви тут живіть та воюйте далі.
показати весь коментар
05.02.2023 18:21 Відповісти
***** , капец , киздец , написала тварь заяву , и шо , а де кайданки , де взяття пид варту --- вова ти щось не зрозумив в сша коли там був , ще про каломойського треба тоби пояснювати
показати весь коментар
05.02.2023 19:00 Відповісти
Та ніхто нікого не буде саджати! А навіть якщо і посадять, все рівно кошти вже не повернути і вони осіли в кишенях більшої риби, на яку працюють всі швоньки і коломойши
показати весь коментар
05.02.2023 19:18 Відповісти
За власним бажанням?!
Та прошу дуже!
показати весь коментар
05.02.2023 20:18 Відповісти
дааа зелень,таких казнокрадов за собой притащить и дать им вволю обокрасть до трусов неньку...талант,хоть и клоун,а сколько ещё в в собственные закрома шинкуют.Один коломойский свинтил столько,что на трёх волах до бензоколонки не дотянет.Слава нуворишам цвета зелени,шоб вы всрались.
показати весь коментар
05.02.2023 20:54 Відповісти
За власним бажанням?????? Оце така х......ня малята!!!!! Накрав - звільнився, накрав - звільнився.....Так і живимо. Це просто жах.
показати весь коментар
05.02.2023 22:48 Відповісти
Саме час Зе проводити опитування його популярності
показати весь коментар
05.02.2023 23:59 Відповісти
угу, одразу як лідор вЗесвіту надзюрить в пробірочку...
показати весь коментар
06.02.2023 02:33 Відповісти
Це до пальчевскага андрюшки он у нас спєц па оналізах, правільних оналізах, нє падкапаєшся.
показати весь коментар
06.02.2023 13:29 Відповісти
В тюрьму с конфискацией
показати весь коментар
06.02.2023 07:57 Відповісти
Для чого, в шпиталі санітаркою поранених бійців доглядати.
показати весь коментар
06.02.2023 13:31 Відповісти
Чергове звільнення з подальшим призначенням в іншому держоргані?
показати весь коментар
06.02.2023 09:05 Відповісти
За яким ще на *** власним бажанням?
Посадити падлу на палю на майдані!
Може, ще компенсацію виплатити за невикористані дні відпустки і дати позачергову премію за зразкову роботу? Ви там вже зовсім *********, зелені довбойоби?
показати весь коментар
06.02.2023 10:29 Відповісти
хто там кому око не виклює??????????????????????????
в якій чудовій державі живуть наші державники))))))))))
показати весь коментар
06.02.2023 13:10 Відповісти
С сентября 2017 по сентябрь 2019 - начальник управления борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем ГУ ГФС в г. Киеве
показати весь коментар
06.02.2023 14:07 Відповісти
Ось і все) А хлопцям на перодовій-до одинадцаті років без пом'якшення.Слава ЗЕ!!!
показати весь коментар
06.02.2023 14:11 Відповісти
Самая лайтовая власть для всех топ коррупционеров, отставка или лишения гражданства
показати весь коментар
06.02.2023 14:52 Відповісти
На фоне недалеких зеленых что Янукович что Порошенко не такие плохие люди
показати весь коментар
06.02.2023 14:59 Відповісти
Такое впечатление что всех топов обилечивает Ермак с Татаровым и отпускают за процент, ихняя функция пилить для ОП и завозить хороший белый в ОП
показати весь коментар
06.02.2023 15:01 Відповісти
Так заява мала б бути не про звільнення, а про ув'язнення!
показати весь коментар
06.02.2023 15:25 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 