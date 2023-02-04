Скандальна очільниця київської податкової написала заяву про звільнення, – ЗМІ
Виконувачка обов’язків голови податкової інспекції Києва Оксана Датій аписала заяву про звільнення.
Про це повідомляє lb.ua із посиланням на джерела з податкової служби.
"Написала заяву одразу після обшуків. Не виключено, що буде підозра про незаконне збагачення. Не сумніваюся, що воно є. Однак насправді займалася мілкими справами, системного там нічого немає", – зазначив співрозмовник видання.
Як повідомлялося, 1 лютого ДБР повідомило, що викрило керівницю податкової служби Києва на багатомільйонних оборудках. Імені підозрюваної не уточнювали, але йшлося про виконувачку обов’язків начальника Головного управління ДПС у м. Києві Оксану Датій.
Зазначається, що зловживаючи владою та службовим становищем вона приймала рішення щодо невідповідності критеріям ризиковості платників податків для низки підприємств. Зокрема, вона реалізовувала через своїх довірених осіб схеми щодо штучного завищення валових витрат деякими підприємствами, ведення підприємницької діяльності без реєстрації ФОП та подання недостовірних відомостей про доходи.
За експертними оцінками, до тіньового обігу потрапляло понад 15 млрд грн.
Водночас в іншому епізоді керівництво столичної податкової служби причетне до схем незаконного отримання відшкодування ПДВ, в результаті яких у тіньовий обіг потрапило понад 30 млрд грн.
Будь ласка, зачекайте...
Переконаний, що всі кошти, квартири і дорогі авто та подарунки вона "узаконила" договорами дарування, тимчасового користування... тощо.
Вона лише маленький гвинтик великого механізму.
Уявімо, що вона почне розповідати правду про все і всіх...
Страшенно страшно навіть це уявити "більш складним" елементам цього складного механізму.
Ціна корумпованості та продажності системи державної влади і її представників - теперішня війна і неготовність до неї.
Ми тільки на початку шляху великих змін.
А пані Оксану мені щиро по-людськи шкода - вона одна з багатьох, не більше. Її цього разу не пощастило
А після деякого часу, судді від доброчесності, ще й присудять компенсацію виплатити з держ бюджетних грошей…
Усе, як по сценарію арештів ДСНСиків під час засідання Уряду Яценюка….А може і на посадах через півроку відновлять та ще й підвищать, щоб компенсувати…
ну, так, мілбйонів п,ять
"Через погано забитий цвях, кінь втратив підкову, через втрачену підкову, посланець втратив коня, через втраченого коня, не була вчасно доставлена депеша, через недоставлену вчасно депешу, була програна війна, через програну війну була втрачена держава."
Висновок: через погано забитий цвях (дрібничка), була втрачена держава.
Та прошу дуже!
Посадити падлу на палю на майдані!
Може, ще компенсацію виплатити за невикористані дні відпустки і дати позачергову премію за зразкову роботу? Ви там вже зовсім *********, зелені довбойоби?
в якій чудовій державі живуть наші державники))))))))))