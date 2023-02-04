До знеструмленої Одеси везуть генератори та газотурбінну електростанцію, передану США, – прем’єр

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив упродовж доби завезти до знеструмленій внаслідок аварії Одеси газотурбінну електростанцію потужністю 25 МВт та генератори.

Про це він повідомив у Telegram.

"Доручив протягом доби завезти до Одеси всі потужні генератори, які є в наявності у Міненерго. Також у місто має бути перевезена газотурбінна електростанція потужністю 25 МВт, надана нашими партнерами зі США", – зазначив він.

Також очільник уряду дав завдання МЗС звернутися до Туреччини по додаткову підтримку у вигляді суден-електростанцій.

Як додав Шмигаль, на позачерговому засіданні уряду він також доручив утворити цілодобовий урядовий штаб на чолі з міністром енергетики, за участі в. о. міністра внутрішніх справ, голів ДСНС та ОВА, керівника "Укренерго", представників Мінінфраструктури та інших міністерств і відомств.

За словами прем’єра, наразі в Одесі та прилеглих районах застосовані аварійні відключення внаслідок технологічної аварії на одній із високовольтних підстанцій, неодноразово пошкодженій внаслідок російських атак.

"Ситуація складна, масштаб аварії суттєвий, швидко відновити енергоживлення – зокрема критичної інфраструктури – неможливо. Зараз основна мета – заживити критичну інфраструктуру та багатоквартирні будинки, опалення яких залежить від електропостачання", – зазначив він.

Шмигаль також розпорядився, щоб в Одесі цілодобово працювати всі Пункти незламності. Задля координації роботи у місто вирушили міністр енергетики та керівник "Укренерго".

Як повідомлялося, в Одеській області зранку 4 лютого сталася друга за добу масштабна аварія на підстанції "Укренерго". Через це Одеса та частина Одеського району залишилися без світла. Аварія сталася у магістральній мережі області. На одній з високовольтних підстанцій, через яку заживлюється Одеса, вийшов з ладу автотрансформатор, відновлений після пошкоджень під час російських атак.