БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1086 відвідувачів онлайн
Новини
609 1
Одеса (910) електроенергія (4076) Денис Шмигаль (1402)

До знеструмленої Одеси везуть генератори та газотурбінну електростанцію, передану США, – прем’єр

шмигаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив упродовж доби завезти до знеструмленій внаслідок аварії Одеси газотурбінну електростанцію потужністю 25 МВт та генератори.

Про це він повідомив у Telegram.

"Доручив протягом доби завезти до Одеси всі потужні генератори, які є в наявності у Міненерго. Також у місто має бути перевезена газотурбінна електростанція потужністю 25 МВт, надана нашими партнерами зі США", – зазначив він.

Також очільник уряду дав завдання МЗС звернутися до Туреччини по додаткову підтримку у вигляді суден-електростанцій.

Як додав Шмигаль, на позачерговому засіданні уряду він також доручив утворити цілодобовий урядовий штаб на чолі з міністром енергетики, за участі в. о. міністра внутрішніх справ, голів ДСНС та ОВА, керівника "Укренерго", представників Мінінфраструктури та інших міністерств і відомств.

За словами прем’єра, наразі в Одесі та прилеглих районах застосовані аварійні відключення внаслідок технологічної аварії на одній із високовольтних підстанцій, неодноразово пошкодженій внаслідок російських атак.

"Ситуація складна, масштаб аварії суттєвий, швидко відновити енергоживлення – зокрема критичної інфраструктури – неможливо. Зараз основна мета – заживити критичну інфраструктуру та багатоквартирні будинки, опалення яких залежить від електропостачання", – зазначив він.

Шмигаль також розпорядився, щоб в Одесі цілодобово працювати всі Пункти незламності. Задля координації роботи у місто вирушили міністр енергетики та керівник "Укренерго".

Як повідомлялося, в Одеській області зранку 4 лютого сталася друга за добу масштабна аварія на підстанції "Укренерго". Через це Одеса та частина Одеського району залишилися без світла. Аварія сталася у магістральній мережі області. На одній з високовольтних підстанцій, через яку заживлюється Одеса, вийшов з ладу автотрансформатор, відновлений після пошкоджень під час російських атак.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Добре, що морозів не буде великих і система не встигне замерзнути, а так жопа була б. А насоси не котельнях, водоканала, і на стоках не так багато споживають, щоб не вирішити питання потужними генераторами по 250 кВт, чи ось такими електростанціями по 25 МВт.
показати весь коментар
05.02.2023 10:31 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 