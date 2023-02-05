Регулятор ЄС почав публікувати щоденні довідкові ціни на ринку скрапленого газу
Енергетичний регулятор Європейського Союзу почав публікувати щоденні довідкові ціни на світовому ринку скрапленого природного газу, які будуть використовуватися як частина інструментарію для обмеження оптових цін на природний газ у блоці з кінця цього місяця.
Агентство зі співробітництва регуляторів енергетики (ACER), яке в січні почало проводити щоденну оцінку цін на СПГ для європейського спотового ринку, тепер запустило довідковий матеріал для світового ринку СПГ, який інформуватиме про механізм, який незабаром буде запроваджено з метою обмежити ціни на газ і уникнути екстремальних стрибків, які спостерігалися минулого літа в північній півкулі, пише enkorr.
Довідкова ціна, яку ACER публікуватиме кожного робочого дня, розраховується як середнє значення кошика з п’яти оцінок СПГ для Європи й Азії.
До них належать Північно-Західна Європа, Середземномор’я і Північно-Східна Азія, похідна ціна Natural Balancing Point на перший місяць і власна щоденна спотова оцінка спотової ціни СПГ ACER.
1 лютого ACER оцінив свою першу довідкову ціну на рівні 55,21 євро ($60,20) за мегават-годину (МВт-год).
Глобальна довідка доповнить щоденну оцінку європейського спотового ринку СПГ, яку проводить агентство, і повідомить регуляторам, якщо буде досягнуто порогу для активації обмеження ціни.
Ліміт ціни, який ЄС називає механізмом корекції ринку, набуде чинності з 15 лютого і фактично встановить верхню цінову межу для цін на газ на місяць уперед.
Механізм буде автоматично запущено, якщо базова ціна – нідерландська система передачі права власності (TTF) на передній місяць – перевищуватиме 180 євро за МВт-год протягом трьох днів і принаймні на 35 євро за МВт-год буде вищою за базову ціну СПГ на той самий період.
Механізм діятиме протягом 20 днів після запуску і застосовуватиметься до ф’ючерсних контрактів TTF на перший місяць, три місяці й перший рік. Він автоматично вимкнеться, якщо орієнтовні ціни будуть рухатися нижче стелі протягом трьох днів поспіль.
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