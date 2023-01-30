Кабмін збирається вдосконалити законодавство про позбавлення державних нагород

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль доручив міністру юстиції Денису Малюське та першій віцепрем’єрці, міністерці економіки Юлії Свириденко у взаємодії з Офісом президента напрацювати зміни до законодавства з питань позбавлення державних нагород.

Зокрема, згідно з листом Шмигаля до президента Володимира Зеленського, у відповіді на електронну петицію щодо позбавлення народного депутата Юрія Бойка звання "Героя України" зазначено, що є законодавча неузгодженість між законом "Про санкції" та законом "Про державні нагороди України" щодо процедури позбавлення державних нагород, пише Інтерфакс-Україна.

Так, згідно зі ст. 16 закону "Про держнагороди", процедура ініціювання та позбавлення таких нагород передбачає можливість видання указу президента лише в разі засудження нагородженого за тяжкий злочин за поданням суду.

Водночас закон "Про санкції" дозволяє позбавити держнагород після застосування відповідної санкції, але через юридичну колізію це рішення може бути оскаржено в суді та особа поновить свої права.

У зв'язку з цим з метою запобігання виникненню такої ситуації доручено додатково опрацювати порушене питання на засіданні міжвідомчої групи та подати на розгляд уряду відповідні пропозиції, зокрема щодо внесення необхідних змін до законодавства.

Крім того, уряд рекомендує іншим органам державної влади напрацювати пропозиції щодо внесення відповідних змін до законодавства.