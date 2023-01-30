Біржовий оператор ICE запустить паралельний газовий хаб для обходу цінової стелі ЄС

Біржовий оператор Intercontinental Exchange Inc. (ICE), що керує європейським газовим хабом TTF (Title Transfer Facility), запустить паралельний ринок у Лондоні, щоб допомогти трейдерам обходити механізм цінової стелі, який запроваджує Євросоюз.

Новий ринок для ф'ючерсів та опціонів на TTF почне працювати на лондонському майданчику ICE Futures Europe з 20 лютого, через п'ять днів після того, як ЄС запровадить стелю цін на газ, пише Інтерфакс-Україна з посиланням на пресреліз компанії.

Найбільш ліквідним майданчиком для торгівлі ф'ючерсами та опціонами на TTF є нідерландська ICE Endex. Газові контракти на ICE Futures Europe будуть аналогічні ф'ючерсам на ICE Endex, але не підпадатимуть під обмеження, передбачені європейським механізмом коригування цін на газ, зазначає біржовий оператор.

Таке рішення ICE може призвести до відтоку торгівельної активності з Євросоюзу.

"Наша мета – створити ринки, які дозволять нашим клієнтам управляти своїми ризиками, і ми зобов'язані надавати їм можливості для вирішення проблем, з якими вони стикаються", – сказано в повідомленні.

Як повідомлялося, країни ЄС у грудні домовилися ввести механізм корекції газового ринку, який запускатиметься під час підйому цін на газ до позначки 180 євро/МВт.год.

Раніше повідомлялося, що в разі запровадження граничної ціни на газ угоди щодо газу можуть перейти в область позабіржового ринку, який не зачепить обмеження цін.