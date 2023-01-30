Литва збирає 5 мільйонів євро на радари ППО для України
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У Литві коаліція чотирьох ініціатив із підтримки України розпочала збір на п’ять радарів протиповітряної оборони, які хочуть закупити й передати Збройним Силам України.
"Чотири найбільші організації підтримки об’єдналися, щоб придбати ізраїльські сучасні радари, щоб допомогти захистити українське небо. Ми розраховуємо зібрати не менше 5 млн євро на п'ять радарів", – повідомив координатор збору Андрюс
У кампанії, яку назвали RADAROM! (англ. Let’s radar!) беруть участь громадські ініціативи Blue/Yellow, Laisvės TV, 1K fondas та Stiprūs kartu ("Сильніші разом"), а також суспільний мовник LRT.
На середину 30 січня на лічильнику кампанії було вже понад 460 тис. євро.
Раніше повідомлялося, що Литва передала Україні найбільше генераторів серед країн ЄС.
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