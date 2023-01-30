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Шмигаль доручив розробити нову систему закупівель для ЗСУ

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шмигаль

Кабінет міністрів доручив розробити оновлену систему закупівель для Міністерства оборони, яка дозволить публічний контроль за придбанням товарів для Збройних Сил.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками наради за участі представників Міноборони, Мінекономіки, Держаудитслужби, СБУ та ДБР щодо закупівель Міністерства оборони.

"Доручив розробити оновлену систему, яка збалансує дотримання секретності та публічний контроль за закупівлями для армії. Обов'язковим елементом такої системи має стати публікація цін на продукти й товари", – написав голова уряду.

Шмигаль додав, що для реалізації цього завдання буде створено робочу групу під головуванням міністра економіки Юлії Свириденко.

"Група розгляне питання можливості створення окремого розділу в Prozorro для військових потреб", – зазначив прем'єр.

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Як повідомлялося, раніше видання "Дзеркало тижня" повідомило, що Міністерство оборони підписало угоду на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, дислокованих у тилових регіонах, на загальну суму 13,16 млрд грн. При цьому, ціни на окремі категорії продуктів виявилися завищеними у 2-3 рази. Наприклад, Міноборони законтрактувало яйця по 17 грн за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазині Києва зараз близько 7 грн за штуку.

Своєю чергою міністр оборони Олексій Резніков заперечував інформацію про закупівлю продовольства для військових за завищеними цінами, а ціни на яйця пояснив помилкою у документації. Водночас завищення цін на інші продукти міністр не прокоментував.

Водночас він визнав, що через це наприкінці грудня було відсторонено, а у січні звільнено з Міністерства оборони керівника відповідного департаменту Богдана Хмельницького. Разом із тим після скандалу з Міноброни звільнився заступник міністра В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ.

Своєю чергою Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило, що розслідує кримінальне провадження про можливі зловживання при закупівлі продуктів харчування Міністерством оборони на загальну суму понад 13 мільярдів гривень.

Автор: Михайло Орлюк
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А що ж робитимуть зелені великокрадуни?
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30.01.2023 20:08 Відповісти
Якраз будують таку схему закупівель, яка гарантуватиме максимально захищене від розголошення розкрадання бюджетних коштів.
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30.01.2023 23:15 Відповісти
Шмаргаль и Резников уже будут покупать для ЗСУ не натуральное яйца и мясо . А фиктивные киллокалории.. И тогда этот Резников -ворюга будет торжественно докладывать народу УКраины . что он купил для каждого нашего солдат в день аж 5000 каллорий.........И что это за фигня, тогда уж никто не узнает (картошка это или банан или яйцо по 30 гривен за штуку)??? И сколько эти ворюги Шмаргали , Резниковы и зеленские, украдут у бедных наших солдат на продуктах..???? Сегодняшнее воровство в 3 -4 миллиарда гривен на продуктах, покажется вам-нам смехотворными!!! счёт будет идти на сотни миллиардов гривен!!!.... И ещё !!......Не известно сколько ворюга Резников наворовал и ещё наворует на покупке воружения для ЗСУ!!.. Аж Страшно подумать!!... Там ведь счёт может уже идти на миллиарды долларов США!!!!
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30.01.2023 20:13 Відповісти
Так вони зараз замість продуктів будуть раціони чи кілокалорії які не провіриш і будуть зелені мародери красти як звикли .Зелупи всі поголовно або вороги і злодюги чи просто вороги України.головний Зелупа зєлєнскій і є головний зрадник.
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30.01.2023 21:50 Відповісти
Ці зелені вилупки нездатні навіть під час війни прозоро провести закупівлю для ЗСУ, бо руки крім красти нічого не вміють і не збираються. Цих всіх Завгоспів, Зель, Шмигалів, Резнікових разом з урядом і ОПою варто просто відправити трохи повисіти на стовбах і поставити замість них відповідальних людей, щоб ця наволоч не добила державу остаточно.
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30.01.2023 23:24 Відповісти
 
 