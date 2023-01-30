Шмигаль доручив розробити нову систему закупівель для ЗСУ

Кабінет міністрів доручив розробити оновлену систему закупівель для Міністерства оборони, яка дозволить публічний контроль за придбанням товарів для Збройних Сил.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками наради за участі представників Міноборони, Мінекономіки, Держаудитслужби, СБУ та ДБР щодо закупівель Міністерства оборони.

"Доручив розробити оновлену систему, яка збалансує дотримання секретності та публічний контроль за закупівлями для армії. Обов'язковим елементом такої системи має стати публікація цін на продукти й товари", – написав голова уряду.

Шмигаль додав, що для реалізації цього завдання буде створено робочу групу під головуванням міністра економіки Юлії Свириденко.

"Група розгляне питання можливості створення окремого розділу в Prozorro для військових потреб", – зазначив прем'єр.

Читайте також: Резніков анонсував зміну системи закупівлі продуктів харчування для ЗСУ

Як повідомлялося, раніше видання "Дзеркало тижня" повідомило, що Міністерство оборони підписало угоду на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, дислокованих у тилових регіонах, на загальну суму 13,16 млрд грн. При цьому, ціни на окремі категорії продуктів виявилися завищеними у 2-3 рази. Наприклад, Міноборони законтрактувало яйця по 17 грн за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазині Києва зараз близько 7 грн за штуку.

Своєю чергою міністр оборони Олексій Резніков заперечував інформацію про закупівлю продовольства для військових за завищеними цінами, а ціни на яйця пояснив помилкою у документації. Водночас завищення цін на інші продукти міністр не прокоментував.

Водночас він визнав, що через це наприкінці грудня було відсторонено, а у січні звільнено з Міністерства оборони керівника відповідного департаменту Богдана Хмельницького. Разом із тим після скандалу з Міноброни звільнився заступник міністра В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ.

Своєю чергою Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило, що розслідує кримінальне провадження про можливі зловживання при закупівлі продуктів харчування Міністерством оборони на загальну суму понад 13 мільярдів гривень.