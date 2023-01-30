"Укртранснафта" купила у дочірньої компанії "Нафтогазу" дизпалива ще на 1 мільярд

"Уктранснафта" минулого тижня уклала контракт на постачання зимового дизельного палива на 26,59 мільйонів євро без ПДВ, що становить понад 1 мільярд гривень.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

Згідно з повідомленням, зареєстрований у Швейцарії трейдер Naftogaz Trading Europe AG із групи "Нафтогазу" має поставити "Укртранснафті" 25 тисяч тон палива.

Інші подробиці угоди не оприлюднено.

Як зазначає видання, держава під час вторгнення дала можливість замовникам проводити закупівлі без використання електронної системи торгів. Відтак деякі з них у звітах про свої закупівлі не вказують жодних даних про придбаний товар – ні ціну за одиницю, ні умови поставки тощо. Відтак про ринковість контрактних цін можна лише здогадуватись.

Якщо поділити загальну суму контракту на обсяг палива, то орієнтовна ціна придбаного дизпалива становитиме 36 гривень за літр, що значно нижче ринкових цін без ПДВ. Однак невідомо, чи передбачені умовами контракту інші платежі, як то страхування та доставка. Також невідомо чи прив’язана ціна поставки до коливань світових цін та курсу гривні.

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Як повідомлялося, "Укртранснафта" 14 грудня без використання електронної системи уклала ще одну угоду із зареєстрованою у Швейцарії дочірньою компанією НАК "Нафтогаз України" – Naftogaz Trading Europe AG – про постачання дизельного палива на загальну суму 31,52 млн євро або 1,22 млрд грн (без ПДВ).

"Укртранснафта" і "Naftogaz Trading Europe AG" належать НАК "Нафтогаз України".