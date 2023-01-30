Польща цього року збільшить видатки на оборону до 4% від ВВП

Через війну в Україні Польща цього року планує збільшити видатки на оборону до 4% від ВВП.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький запевнив, що для польського уряду "найвищим, абсолютним пріоритетом" є збільшення чисельності польської армії та посилення присутності військ НАТО на польській території, пише Європейська правда.

"Поляки довірили нам управління у важкий час, війна в Україні змушує нас озброюватися ще швидше. Саме тому цього року ми докладемо безпрецедентних зусиль – 4% від ВВП для польських військових, це буде, мабуть, найбільший відсоток грошей, виділених на армію серед усіх країн НАТО", – сказав Моравецький.

"Це буде чітким доказом для всіх країн – ми захистимо нашу землю, Польща в безпеці, Польща буде дедалі безпечнішою разом з нашими союзниками", – сказав глава польського уряду.

При цьому він підкреслив, що польська армія є "основою безпеки, основою розвитку, основою майбутнього".