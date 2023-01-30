Польща збільшила імпорт скрапленого газу морем торік на 73%

Польща, найбільший покупець російського скрапленого нафтового газу, збільшила морський імпорт європейського скрапленого газу на 73% минулого року, замінивши поставки залізницею з Росії, Білорусі та Казахстану продукцією зі Скандинавії та хабу Амстердам-Роттердам-Антверпен.

Як пише enkorr із посиланням на трейдерів і дані Eikon, морський імпорт скрапленого газу Польщею підскочив до 1,01 млн тонн у 2022 році з 585 тис. тонн у 2021 році, тоді як поставки російською залізницею до Польщі, включно з транзитом через внутрішні залізниці Білорусі, впали на 200 тис. тонн, до 1,4 млн тонн.

На відміну від нафти та інших нафтопродуктів російський скраплений газ не підлягає забороні на імпорт Європейського Союзу, але польські імпортери диверсифікують ланцюжки поставок, щоб збільшити імпорт неросійського скрапленого газу.

Морський імпорт скрапленого газу до Польщі різко зріс у другій половині 2022 року, оскільки ціни на пропан на основі CIF ARA були приблизно на $100 за тонну нижчими за ціни на білорусько-польському кордоні в місті Брест (DAP Brest).

Основним постачальником скрапленого газу до польських портів у 2022 році була Швеція, на частку якої припадало 76,1% загального морського імпорту, близько 771 тис. тонн, тоді як Норвегія та Нідерланди постачали 8,6% та 3,5% відповідно.

Частка морських поставок зрідженого газу з Росії до Польщі в 2022 році впала до 3,1% з 8,5% у 2021 році через зниження поставок "Сибура" з порту Усть-Луга.

Польський Гданськ залишається головним центром морського імпорту LPG з часткою 59,8%, або 606 тис. тонн, тоді як на Щецин і Гдиню припадає 24,7% і 13,3% відповідно.

У грудні польський хімічний холдинг Azoty Group запустив новий термінал з перевалки скрапленого газу в Поліцях і отримав перший танкер зі скрапленим газом із США. Об’єкт дозволить Польщі імпортувати більше LPG морським шляхом, головним чином із США та регіону ARA.