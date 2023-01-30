Суди арештували майно "Миколаївського глиноземного заводу" Дерипаски вартістю 1 мільярд

За клопотанням Офісу генерального прокурора суд наклав арешт на 32 мільйони гривень найбільшого в Україні виробника металургійного глинозему та гідроксиду алюмінію.

Ці кошти були розміщені на депозитному рахунку Державної митної служби, повідомляє пресслужба Офісу генпрокурора .

"Раніше за клопотаннями прокурорів було арештовано майно цього суб’єкта господарювання – 12 земельних ділянок, комплекс морського порту, квартири, адмінбудівлі, виробничі цехи, 46 транспортних засобів, 240 одиниць спеціальної техніки. На сьогоднішній день загальна вартість арештованих активів перевищує 1 млрд грн", – зазначається у повідомленні.

За даними слідства, у 2000 році це українське підприємство було приватизовано холдингом, який належить російському олігарху. Наразі він знаходиться під санкціями США та ЄС.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, диверсії, а також планування, підготовки, розв'язування та ведення агресивної війни триває та здійснюється слідчими ГСУ СБУ (ч. 4 ст. 110-2, ч. 1 ст.113, ч. 1 ст. 437 КК України).

В Офісі генпрокурора не називають прізвища мільярдера, вказавши, що його російський холдинг є одним з найбільших в світі виробників алюмінію. Група компаній, які до нього входять, продовжує забезпечувати потреби оборонно-промислового комплексу РФ, поставляючи власну продукцію для виробництва військових ракетних комплексів та іншої зброї.

Таким чином, йдеться про російського олігарха Олега Дерипаску, власника російської корпорації "РусАл", якій в Україні належить "Миколаївський глиноземний завод".

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Як повідомлялося, на початку січня Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду про застосування санкції про стягнення активів у дохід держави російського олігарха Олега Дерипаски.

За даними Мін'юсту, Дерипаска через групи пов’язаних компаній володіє значними активами в Україні: ТОВ "Миколаївський глиноземний завод", ТОВ "Глухівський кар’єр кварцитів", ПрАТ "Хустський кар`єр", ПрАТ "Жежелівський кар`єр", ТОВ "Гуардон України", ТОВ "Компанія "Алюміній України", ТОВ "Сервісний центр "Металург", ТОВ "ЧАС ІТ", ТОВ "Охорона МГЗ", ТОВ "Центр обліку Миколаїв", Миколаївський благодійний фонд "Центр соціальних програм", ТОВ "Запоріжалюмінторг", АТ "Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат", нежитловою нерухомістю, технікою та ін.

Олег Дерипаска – один із найбагатших російських олігархів, мільярдер та наближений до президента РФ Владіміра Путіна, контролює або володіє значними частками груп компаній "Русал" (один із найбільших світових виробників алюмінію), "Базовий елемент", "Ен+ груп".