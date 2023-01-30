Україна торік відкрила ринки 12 країн для експорту продукції тваринництва

Державна служба України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів та Міністерство закордонних справ у 2022 році погодили 22 форми міжнародних ветеринарних сертифікатів для експорту продукції тваринництва до 12 країн світу.

Як повідомляє Держпродспоживслужба, зокрема, погоджено наступні сертифікати:

Албанія – м'ясні напівфабрикати;

Грузія – равлики для споживання людиною;

Домінікана – молоко та молочні продукти;

Ізраїль – декоративна прісноводна риба;

Ізраїль – живі кролі;

Ізраїль – жувальні предмети для домашніх тварин;

Ізраїль – свіжі заморожені шкіри та шкури;

Ізраїль – оброблені шкіри та шкури;

Канада – м’ясо птиці та продукти з нього;

Кенія – молоко та молочні продукти;

Північна Македонія – жувальні предмети для домашніх тварин;

Північна Македонія – консервовані корми для домашніх тварин;

Північна Македонія – сирі корми для домашніх тварин для безпосередньої реалізації або побічні продукти тваринного походження для годівлі хутрових тварин;

Сінгапур – корми для домашніх тварин;

Сербія – інкубаційні яйця;

Сербія – консервовані корми для домашніх тварин;

Сербія – перероблені корми для домашніх тварин;

Туреччина – продукти переробки тваринного білка (не для споживання людиною);

Туреччина – рибні продукти;

Пакистан – столові яйця.

Чорногорія – м’ясні напівфабрикати, призначені для споживання людиною;

Чорногорія – м’ясні продукти, оброблені шлунки, міхури, кишки.

Також за рік збільшилась кількість підприємств – виробників продуктів тваринного походження, що мають право експорту своєї продукції на територію Європейського Союзу до 432, що на 53 більше, ніж було на початок 2022 року. Для порівняння, за 2021 рік таке право отримали 23 підприємства.