Кабмін призначив у Агентство відновлення ще одного чиновника з "Укравтодору"
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Кабінет міністрів призначив першим заступником Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Андрія Івка, який до останнього часу обіймав посаду першого заступника голови "Укравтодору".
Відповідне розпорядження №74-р від 27 січня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.
"У зв’язку з перейменуванням Державного агентства автомобільних доріг вважати Івка Андрія Володимировича таким, що продовжує працювати на посаді першого заступника Голови Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури з урахуванням часу призначення на посаду згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2021 року", – йдеться у документі.
Водночас іншим своїм розпорядженням №72-р від 27 січня Кабмін встановив, що голова Державного агентства відновлення може мати чотирьох заступників, у тому числі одного першого та заступника з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації (CDTO).
Як повідомлялося, минулого тижня Кабінет міністрів призначив головою Агентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма.
Заступником Найєма на посаді голови Агентства відновлення призначено Євгена Кузькіна, він з травня 2021 року і до останнього часу очолював Державне агентство автомобільних доріг ("Укравтодор").
13 січня Кабінет міністрів створив Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури на базі Державного агентства інфраструктурних проєктів та Державного агентства автомобільних доріг.
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