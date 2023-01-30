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Нацбанк оштрафував сервіс мікрокредитів CreditUP за порушення вимог "колекторського" закону

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creditup

Національний банк України виявив факт порушення вимог законодавства щодо взаємодії зі споживачами під час урегулювання простроченої заборгованості з боку ТОВ "Веллфін", яке надає послуги мікрокредитування під брендом CreditUP.

Ідеться про порушення вимог щодо етичної поведінки, встановлених статтею 25 закону України "Про споживче кредитування", повідомляє НБУ.

У зв’язку з цим Нацбанк застосував до ТОВ "Веллфін" захід впливу у вигляді накладення штрафу в розмірі 51 тис. грн за порушення встановлених законом вимог щодо етичної поведінки.

Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 30 січня 2023 року.

У період дії воєнного стану ТОВ "Веллфін" здійснює врегулювання простроченої заборгованості споживачів фінансових послуг за договорами споживчого кредитування.

Автор: Галина Ялівець
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