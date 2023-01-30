Нацбанк оштрафував сервіс мікрокредитів CreditUP за порушення вимог "колекторського" закону
Новини БізнесЦензор Регуляторна політика
Національний банк України виявив факт порушення вимог законодавства щодо взаємодії зі споживачами під час урегулювання простроченої заборгованості з боку ТОВ "Веллфін", яке надає послуги мікрокредитування під брендом CreditUP.
Ідеться про порушення вимог щодо етичної поведінки, встановлених статтею 25 закону України "Про споживче кредитування", повідомляє НБУ.
У зв’язку з цим Нацбанк застосував до ТОВ "Веллфін" захід впливу у вигляді накладення штрафу в розмірі 51 тис. грн за порушення встановлених законом вимог щодо етичної поведінки.
Таке рішення Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг ухвалив 30 січня 2023 року.
У період дії воєнного стану ТОВ "Веллфін" здійснює врегулювання простроченої заборгованості споживачів фінансових послуг за договорами споживчого кредитування.
Будь ласка, зачекайте...