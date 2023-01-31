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Ryanair наймає український персонал і планує якнайшвидше повернутися в Україну після війни

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ryanair

Найбільший європейський лоукостер Ryanair наймає значну кількість українських пілотів і бортпровідників, щоб бути готовими повернутися в країну після закінчення війни з Росією.

Про це генеральний директор авіакомпанії Майкл О'Лірі заявив під час спілкування з аналітиками після публікації фінансових результатів за третій квартал, повідомляє Reuters.

"Ми наймаємо досить багато українських пілотів і бортпровідників спеціально для того, щоб ми могли... відновити бази в Україні, якщо і коли це буде безпечно", – сказав керівник авіакомпанії.

"Ми дуже віддані тому, щоб повернутися в Україну, як тільки це буде безпечно", – додав О'Лірі.

Як повідомлялося, у січні минулого року очільник Ryanair заяляв, що компанія може розмістити до 20 літаків в Україні протягом наступних кількох років, якщо Росія не вторгнеться, і оголосив про плани виконувати 230 рейсів щотижня з трьох українських аеропортів вже влітку 2022 року.

Автор: Михайло Орлюк
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5+ млн біженців у ЄС. Після Перемоги, декілька мільйоні захочуть повернутися додому чи провідати домашніх... їхати 2-3 суток поїздами чи автобусами - хєрова ідея. Ryanair - дві години і в Україні! Не дарма, ірландці зараз демонструють зростання прибутків на фоні падіння продажів у звичайних авіакомпаніях. Бо у раяна чуйка на бабло.
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30.01.2023 21:04 Відповісти
Треба ще аеропорти відновити щонайменьше
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31.01.2023 11:01 Відповісти
А персонал набирають, ясна річ, серед тих українців, хто зараз в Європі? Бо в Райна бортпровідники, переважно чоловіки. Пілотам на початку осені дозволили виїзд (офіційно для навчання і підвищення кваліфікації), по бортпровідниках з інформації нема.
Хоча, з іншого боку, робота бортпровідника - не є висококваліфікованої, вищої освіти не потребує, тільки знання англійської і вік.
Але тут питання глибше - якщо Райн наймає громадян України для рейсів в Україну, значить, має інсайд, що польоти скоро поновляться (закінчення бойових дій + 1 рік). Тримати без роботи на зарплаті нікого не будуть
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31.01.2023 10:59 Відповісти
 
 