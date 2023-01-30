Експортно-кредитне агентство домовилось про співпрацю зі словацьким Eximbanka

Експортно-кредитне агентство (ЕКА) та словацький Eximbanka Sr підписали Меморандум про взаєморозуміння, який визначає керівні принципи співробітництва між установами для сприяння розвитку експорту товарів та послуг України та Словаччини.

Як повідомляє пресслужба ЕКА, підписання документа дозволить підтримати українських експортерів на зовнішніх ринках.

За даними Державної служби статистики України, загальний товарообіг України зі Словаччиною до повномасштабних воєнних дій на території України у 2021 році склав $1,84 млрд. При цьому Україна мала позитивне сальдо у торгівлі зі Словаччиною – обсяг експорту $0,93 млрд, а обсяг імпорту – $0,91 млрд. Частка України в імпорті Словаччини становила 0,9%.

"У 2021 році ми бачили зростання обсягів нашої торгівлі на 20,8% ($332,2 млн). Та, на жаль, основними статтями експорту товарів з України в Словаччину все ще залишилась сировина: продаж руди, шлаків і золи – 47,8% ($539,6 млн), чорних металів – 8,8% ($87,7 млн), деревина і вироби з деревини – 4,2% ($41,5 млн). Завдання ЕКА – це змінити", – Як зазначила член правління ЕКА Оксана Очеретяна.

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Вона зауважила, що на ринку Словаччини є попит українські електричні машини (у 2021 році Словаччина наростила закупівлі на 33,1% – до $90,8 млн), залізничні локомотиви (експорт України по цій товарній групі зріс на 22,8% і становив $17,1 млн у 2021 році), українські меблі (присутність меблевиків на словацькому ринку у 2021 році збільшилась майже у два рази, обсяги експорту сягнули $9,8 млн).

"Експортери усіх цих товарних груп можуть бути підтримані ЕКА в рамках діючих продуктів товариства", – підкреслила представниця ЕКА .

Eximbanka Sr – це державне експортно-кредитне агентство Словаччини, створене в 1997 році з метою стимулювання експортної діяльності словацького бізнесу, воно пропонує широкий спектр фінансових продуктів зокрема: фінансування, страхування кредитів експортерам, гарантування.