Євросоюз запровадив санкції проти виробника іранських дронів

Євросоюз вніс до санкційного списку іранську державну корпорацію Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA), яка виробляє безпілотні літальні апарати (БПЛА) та постачає їх до Росії.

Про це повідомляється у "Офіційному журналі" ЄС, передає Інтерфакс-Україна.

"Авіабудівна корпорація HESA – іранська компанія, що спеціалізується на виробництві військових та цивільних літаків, і безпілотних літальних апаратів. HESA виробляє БПЛА, які використовуються Корпусом вартових ісламської революції. БПЛА виробництва HESA в Ірані використовуються Російською Федерацією", – зазначається у додатку до постанови Ради ЄС про запровадження санкцій.

Рада ЄС заявила, що через воєнне вторгнення РФ в Україну "організація, яка бере участь у розробці та доставці безпілотних літальних апаратів до Росії, має бути внесена до переліку фізичних та юридичних осіб та організацій, які підлягають обмежувальним заходам".

Цей регламент ЄС набирає чинності з дати його публікації в "Офіційному журналі" Європейського Союзу.

Раніше повідомлялося, що уряд США оголосив про введення нового пакету санкцій проти ключових іранських посадовців і однієї організації, причетних до виробництва та передачі Росії бойових БПЛА, а також продовження Тегераном ракетних програм.