Євросоюз запровадив санкції проти виробника іранських дронів
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Євросоюз вніс до санкційного списку іранську державну корпорацію Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA), яка виробляє безпілотні літальні апарати (БПЛА) та постачає їх до Росії.
Про це повідомляється у "Офіційному журналі" ЄС, передає Інтерфакс-Україна.
"Авіабудівна корпорація HESA – іранська компанія, що спеціалізується на виробництві військових та цивільних літаків, і безпілотних літальних апаратів. HESA виробляє БПЛА, які використовуються Корпусом вартових ісламської революції. БПЛА виробництва HESA в Ірані використовуються Російською Федерацією", – зазначається у додатку до постанови Ради ЄС про запровадження санкцій.
Рада ЄС заявила, що через воєнне вторгнення РФ в Україну "організація, яка бере участь у розробці та доставці безпілотних літальних апаратів до Росії, має бути внесена до переліку фізичних та юридичних осіб та організацій, які підлягають обмежувальним заходам".
Цей регламент ЄС набирає чинності з дати його публікації в "Офіційному журналі" Європейського Союзу.
Раніше повідомлялося, що уряд США оголосив про введення нового пакету санкцій проти ключових іранських посадовців і однієї організації, причетних до виробництва та передачі Росії бойових БПЛА, а також продовження Тегераном ракетних програм.
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