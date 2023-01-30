Іран і Росія об’єднали свої банківські системи через санкції

Іран і Росія об’єднали свої міжбанківські системи переказів, що дозволить спростити здійснення фінансових операцій між країнами в умовах санкцій.

Про це заявив заступник голови Центрального банку Ірану Мохсен Карімі, повідомляє Reuters.

"Іранським банкам більше не потрібно використовувати SWIFT... з російськими банками для відкриття акредитивів, переказів або гарантій", – сказав представник Центрального банку Ірану.

Він додав, що після підписання відповідної угоди з центробанком РФ "близько 700 російських банків і 106 неросійських банків з 13 різних країн будуть підключені до цієї системи".

Голова Центрального банку Ірану Мохаммад Фарзін привітав цей крок.

"Фінансовий канал між Іраном і світом відновлюється", – написав він у Twitter.

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Водночас центробанк РФ відмовився коментувати угоду, підписану у неділю.

Після відновлення санкцій США проти Ірану в 2018 році місцеві банки були відключені від бельгійської служби обміну фінансовими повідомленнями SWIFT. Після початку повномасштабного вторгнення в Україну низку російських банків також відключили від SWIFT.

З початку війни в Україні Тегеран і Москва намагаються налагодити тісні двосторонні зв’язки, щоб протистояти дії санкцій.