Гетманцев ініціював відновлення перевірок фінансових установ Нацбанком

Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев пропонує і скасувати заборону про проведення Національним банком України (НБУ) перевірок та контролю фінустанов та компаній, які надають фінпослуги.

Відповідний законопроєкт №8393 зареєстровано у парламенті 27 січня і оприлюднено на сайті Верховної Ради.

Згідно із пояснювальною запискою, законопроєктом пропонується розблокувати право Національного банку України на здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за діяльністю банків, а також небанківських фінансових установ та інших осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги.

Вказується, що відповідна заборона була раніше введена на період дії карантину для запобігання поширенню COVID-19.

Крім того, пропонується змінити порядок справляння судового збору для позивачів, які сплачували судовий збір без граничного обмеження його розміру у період до 15 грудня 2017 року.

Очікується, що приведення розміру судового збору до граничної межі (вираховуючи 150% та 200% від 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня календарного року, в якому позов був поданий), зменшить витрати Національного банку на його оплату у справах проти власників збанкрутілих банків, натомість збільшуватиме частину прогнозованого прибутку, яка підлягатиме перерахуванню до держбюджету.