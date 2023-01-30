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Новини Макроекономіка
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ВВП (1047) гривня (1202) інфляція (611) курс (1139) Мінекономрозвитку (1735)

Мінекономіки прогнозує зростання ВВП та поступову девальвацію гривні

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доллар,курс

Міністерство економіки зберігає прогноз зростання економіки України у 2023 році на 3,2%, незважаючи на погіршення Нацбанком цього тижня свого прогнозу з 4% до 0,3%, а також очікує вищого рівня інфляції та поступової девальвації гривні.

Про це перший заступник міністра Денис Кудін повідомив під час конференції Ukraine Economic Outlook, передає Інтерфакс-Україна.

"Наш прогноз – 3,2% зростання у 2023 році, поки що ми його не коригуємо", – сказав заступник міністрав.

Кудін пояснив, що бізнес зміг краще, ніж очікувалося, пристосуватися до роботи в умовах дефіциту електроенергії. Наприклад, якщо Мінекономіки спочатку прогнозувало спад ВВП у грудні на 37%, то тепер оцінює його у 35%.

За його словами, зараз вдалося забезпечити відносно прийнятні умови роботи для приблизно 1000 великих промислових споживачів з урахуванням їхнього недозавантаження та готовності змінювати графіки роботи, у тому числі на нічні.

"Тому ми не погіршуємо наш прогноз через енергетику", – зазначив Кудін, проте додав, що наслідки блекаутів залишаються серед основних ризиків 2023 року.

Він також зазначив, що вважає оптимістичним покращений Нацбанком з 20,8% до 18,7% прогноз інфляції на 2023 рік, адже держбюджет був прийнятий виходячи з прогнозу 28%, а в Меморандумі з МВФ цього року інфляція оцінювалася в 22,5%.

"Це оптимістична цифра, мені хотілося б, щоб воно так і було", – прокоментував новий прогноз інфляції від Нацбанку Кудін.

Водночас він додав, що для нижчих, ніж очікувалося восени, прогнозів інфляції є підстави, зокрема, зниження світових цін на газ.

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Кудін також зазначив, що вважає надмірно песимістичним погляд Нацбанку на платіжний баланс.

На його думку, відтік коштів з України за платіжними картками в 2023 році може скоротитися вдвічі-втричі через скорочення українських заощаджень громадян, які виїхали з країни, тоді як за надходженнями в Україну картина інша і вони можуть вийти на традиційні $1 млрд місяць.

Відповідаючи на питання про динаміку курсу гривні, Кудін припустив, що певна девальвація може бути, і вважає, що Нацбанк також закладав її у свій прогноз.

"Особливо варіанта ревальвації я б не розглядав. Ми вважаємо, що основний тренд буде на девальвацію, але м'яку, поступову, некритичну і таку, яка загалом відповідатиме внутрішній ситуації", – сказав заступник міністра економіки, висловивши впевненість, що Нацбанк збереже ситуацію на валютному ринку під контролем та продовжить політику фіксованого курсу.

Як повідомлялося, минулого тижня Національний банк погіршив прогноз зростання ВВП України у 2023 році до 0,3% із 4% у попередньому прогнозі. Здебільшого це пов’язано із переглядом базового сценарію, який тепер передбачає продовження повномасштабної війни до початку 2024 року. 

Водночас Нацбанк покращив прогноз інфляції на 2023 рік до 18,7%. У жовтневому прогнозі цей показник очікувався на рівні 20,8%. 

При цьому у Нацбанку запевняють, що підстав для перегляду фіксованого курсу гривні немає. 

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+5
Рост??? Вы серьезно??? Когда чуть ли не половина трудоспособного населения выехало, огромная часть мобилизирована, половина экономики просто уничтожена, инвестиций нет вообще, международные платежи в часть не оккупированных районов страны заблокированы...
Рост откуда??? От девальвации???
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30.01.2023 21:04
+3
Що вони там курять?
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30.01.2023 18:27
+3
А это я еще не упомянул об отключениях электроэнергии и логистических проблемах экспорта. Думаю и еще кучу всего не упомянул...
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30.01.2023 21:06
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Що вони там курять?
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30.01.2023 18:27 Відповісти
Рост??? Вы серьезно??? Когда чуть ли не половина трудоспособного населения выехало, огромная часть мобилизирована, половина экономики просто уничтожена, инвестиций нет вообще, международные платежи в часть не оккупированных районов страны заблокированы...
Рост откуда??? От девальвации???
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30.01.2023 21:04 Відповісти
А это я еще не упомянул об отключениях электроэнергии и логистических проблемах экспорта. Думаю и еще кучу всего не упомянул...
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30.01.2023 21:06 Відповісти
Разворовывание бюджета и ужасающая коррупция.Растут только цены на киллограм яиц.
Слава ЗЕ.Конец эпохи бедности.
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30.01.2023 23:31 Відповісти
він вам чесно казав ми вас сделаем...
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31.01.2023 10:10 Відповісти
Це, мабуть,єдина обіцянка,яку він виконав.
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31.01.2023 12:47 Відповісти
цирк шапіто і з якого рукава вони кожного разу цих клоунів витягують?
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31.01.2023 05:18 Відповісти
кто може вірити цім хабарникам..вони таки єкономісти як сексопатолог посол
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31.01.2023 10:09 Відповісти
"... а казали долар по 40 буде... війна, паніка, хаос... де це все?" (с) нелох
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31.01.2023 10:34 Відповісти
Яке зростання з чого, з мародерства слуг урода і рєзнікова зі шмигальом.зелпні курси !
Зелупа краде як не в себе а бреше ще більше ніж краде.
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31.01.2023 14:35 Відповісти
 
 