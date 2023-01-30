Вперше з початку повномасштабної війни зріс попит на іпотечні кредити, – опитування Нацбанку

У четвертому кварталі банки дещо поліпшили оцінки показників кредитування. Зокрема, відзначають зростання кредитного попиту з боку бізнесу та вперше за 2022 рік відновлення попиту населення на іпотечні кредити.

Про це свідчать результати банківського опитування, повідомляє пресслужба Національного банку.

Водночас у банках зазначили про посилення стандартів всіх видів кредитування та про зниження рівня схвалення заявок, за винятком іпотеки.

"Банки надалі очікують стримане зростання попиту на бізнес-кредити та іпотеку й прогнозують посилення всіх видів ризиків", – йдеться у повідомленні.

За указаний період інтерес корпоративних позичальників був найбільшим до гривневих, короткострокових кредитів та з боку МСП.

Натомість попит на довгострокові та валютні кредити продовжив знижуватися – високі процентні ставки та відсутність капітальних інвестицій, як і раніше, стримували попит на позики бізнесу.

Більшість банків вчетверте поспіль повідомили про посилення стандартів корпоративного кредитування, більшою мірою для довгострокових та валютних позик. Негативні споживчі настрої стримували попит населення на споживчі кредити.

"Водночас уперше від початку 2022 року банки повідомили про відновлення попиту населення на іпотечні кредити, зокрема через вигідніші процентні ставки", – наголосили в Нацбанку.

Також стандарти кредитування домогосподарств посилилися четвертий квартал поспіль. Учасники опитування відзначили значне зростання процентного, валютного та операційного ризиків у ІV кварталі 2022 року. Натомість ризик ліквідності знизився вперше за чотири квартали.

"У наступні 12 місяців респонденти очікують помірного поліпшення динаміки корпоративного кредитування та подальшого скорочення роздрібного кредитного портфеля. Банки розраховують на зростання фондування в наступні 12 місяців, прогнозуючи припливи коштів як з боку населення, так і бізнесу", – пояснює регулятор.

Крім того, більшість фінустанов очікує погіршення якості кредитного портфеля, однак частка таких банків зменшилася від минулого опитування.

У найближчі три місяці банки також очікують посилення усіх видів ризиків, проте частка таких респондентів дещо зменшилася.

Поточне опитування проводилося з 16 грудня 2022 року до 12 січня 2023 року серед кредитних менеджерів 27 банків, частка яких у загальному обсязі активів банківської системи становить 97%.