Уряд погодив новий склад незалежних членів наглядової ради "Укргазбанку"

Комісією з питань конкурсного відбору кандидатів на посаду незалежних членів наглядових рад банків завершено конкурс на посади незалежних членів наглядової ради АБ "Укргазбанк".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що конкурс був проведений із залученням міжнародної компанії з добору персоналу ТОВ "Телент Едвайзорс" ("ODGERS").

Так, рішенням уряду від 27 січня за поданням Міністерства фінансів погоджено новий склад незалежних членів наглядової ради "Укргазбанку", яких було визначено переможцями за результатами зазначеного відбору, а саме:

Пер Андерс Фаст – громадянин Швеції. Має понад 30 років професійного досвіду у банках та інших фінансових установах, а також у консалтингу. Має понад 20 років досвіду роботи на посаді незалежного невиконавчого директора в банках в Грузії, Швеції, Греції, Великобританії та інших країнах.

Санела Пашіч – громадянка Боснії і Герцеговини. Має понад 25 років професійного досвіду, у тому числі понад 20 років – у комерційному банкінгу. Має обширну експертизу в управлінні трансформаціями, супроводженні проєктів злиттів та поглинань, проведенні реструктуризацій та ребрендингу банків, а також участі в IPO.

Даріуш Гафка – громадянин Польщі. Має понад 35 років професійного досвіду в банківському секторі, лізингових, автомобільних та консалтингових компаніях в Польщі, Німеччині та Україні. Понад 2 роки перебував на посаді Голови наглядової ради одного із найбільших комерційних банків з міжнародними інвестиціями в Польщі. З 2007 по 2011 рік працював в Україні як фінансовий директор Homecredit Bank.

Юрій Блащук – громадянин України. Має понад 40 років професійного досвіду у банківському секторі, а також в регуляторних органах. Із 2018 року – незалежний член Наглядової ради АБ "УКРГАЗБАНК", Голова Комітету з питань ризиків.

Тарас Єлейко – громадянин України. Має понад 17 років професійного досвіду у інвестиційно-банківській сфері та державному секторі. Володіє підтвердженою експертизою у підготовці до приватизації і продажу державних підприємств та активів.

Відповідні кандидатури будуть запропоновані Мініфіном для їх обрання до складу наглядової ради банку на загальних зборах акціонерів фінустанови, які скликані на 6 лютого.