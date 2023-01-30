Росія продовжує блокувати роботу "зернового коридору", у черзі у Босфорі стоїть 117 суден

Минулого тижня в рамках "зернової ініціативи" з портів Великої Одеси вийшли 18 суден, які експортували 664 тисячі тонн продовольства. Це на третину менше обсягів експорту за позаминулий тиждень.

Зокрема, 60 тисяч тонн пшениці відправлено до Кенії, 56 тисяч тонн – до Бангладешу, 60 тисяч тонн української олії – до Індії, повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"Зберігається критично низький показник виходу суден з портів – 2,5 судна на добу. Це показник, який був ще на початку роботи "Зернової ініціативи", коли обсяги експорту були незначні. Водночас кількість суден, які проходять інспекцію в Босфорі і отримують дозвіл рухатися під завантаження в українські порти, також не перевищує 3-х суден на добу", – зазначається у повідомленні.

Міністерство наголошує, що російська сторона продовжує блокувати реалізацію ініціативи та штучно збільшувати чергу з суден у Босфорі.

"Станом на сьогодні 117 суден очікують на проведення інспекції в територіальних водах Туреччини (92 – на захід в порти під завантаження, а 25 – вже з агропродукцією). За минулий тиждень відбулось тільки 20 інспекцій при мінімально необхідних 84", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Доходи українських фермерів падають через складну логістику, – Висоцький

Гальмується також реєстрація суден для участі в ініціативі: з понад 80 заявлених суден щоденно росіяни без пояснення причин реєструють в середньому тільки 2-3 судна.

"Ці фактори гальмують реалізацію "Зернової ініціативи": спостерігаємо зниження обсягів експорту майже на 30% в порівнянні з попереднім місяцем, а отже світ недоотримує агропродукцію в потрібному обсязі. Переважна більшість країн отримують її з величезними затримками в часі через простої суден в Босфорі", – додали у міністерстві.

Наразі в портах Великої Одеси під обробкою 21 судно. На них завантажують майже 1 мільйон тонн української агропродукції. По "зерновому коридору" рухаються тільки 3 судна під завантаження.

Загалом з 1 серпня з портів Великої Одеси вийшли 687 суден, які експортували 18,9 мільйона тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки. За умови стабільного функціонування "зернового коридору" цей показник мав би становити понад 28 мільйонів тонн.