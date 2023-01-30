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В Україні планують затвердити вимоги до курячих яєць

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яйца

Міністерство аграрної політики та продовольства оприлюднило для громадського обговорення проєкт наказу "Про затвердження вимог до курячих яєць".

Про це повідомляє пресслужба Мінагрополітики.

Зокрема, відповідний проєкт наказу розроблений для зближення та гармонізації з відповідними стандартами та законодавством Євросоюзу.

Документом передбачено затвердити вимоги до курячих яєць в частині:

  • сортування яєць за їх якістю та за вагою;
  • штампування яєць, маркування упаковок (контейнерів) та транспортної тари для яєць, контейнерів для промислових яєць та надання інформації споживачеві у разі поштучного продажу яєць;
  • пакування та перепакування яєць, а також вимог до записів, які повинні вести оператори ринку.

Електронну версію проєкту наказу опубліковано на сайті відомства у розділі "НПА", підрозділ "Проєкти нормативно-правових актів".

Надсилати пропозиції та зауваження можна протягом місяця з дня оприлюднення документу.

Автор: Юлiя Недашківська
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НОВЫЙ ГОСТ ПО КУРИННЫМ ЯЙЦАМ!
НЕ МЕНЕЕ 17 ГРИВЕНЬ ЗА 1 ЯЙЦО. ИЛИ РЕАЛИЗОВАВЫТЬ БУДУТ НА КИЛОГРАММЫ?
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30.01.2023 13:44 Відповісти
Сейчас простой народ насует советов.., Нафига вообще это обсуждение? Берите стадарты ЕС и маркируйте. Нет слов... Пересыпают воду вилкой из одной миски в другую..,
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30.01.2023 13:46 Відповісти
І говне-ціна за кг!
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30.01.2023 15:27 Відповісти
Ціна на яйця буде за кубометр, жиди мутять у всьому і з газом так і з яйцями
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30.01.2023 17:02 Відповісти
 
 