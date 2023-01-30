Уряд планує підняти тарифи на комуналку після завершення опалювального сезону

В уряді розробляють програму, яка дозволить після завершення опалювального сезону повернутися до питання підвищення тарифів на комунальні послуги.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив очільник Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Костянтин Ущаповський, передає liga.net.

"Під егідою Кабміну працює робоча група, яка готує відповідні пропозиції для того, щоб стабілізувати ринок", – сказав він.

За його словами, підвищення тарифів дозволить збільшити зарплати енергетикам та іншим працівникам критичної інфраструктури, а також проводити аварійні відновлювальні роботи.

"Зараз уряд разом із нами, разом із Міністерством енергетики шукає оптимальний шлях для того, щоб розробити програму, згідно з якою після закінчення опалювального сезону можна буде повернутися до цього питання (підвищення тарифів, – ред.)", – сказав очільник Нацкомісії.

Нагадаємо, наприкінці липня 2022 року ухвалили мораторій на підвищення до кінця війни та шести місяців після її закінчення цін на деякі комунальні послуги. Заборона на подорожчання зокрема стосується послуг з розподілу газу; теплової енергії – її виробництво, транспортування та постачання; послуг із постачання теплової енергії та постачання гарячої води.