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Новини Комунальні послуги
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Кабмін (7263) тарифи (1110) комунальні послуги (307) НКРЕКП (1372)

Уряд планує підняти тарифи на комуналку після завершення опалювального сезону

Новини БізнесЦензор Комунальні послуги

комуналка,субсидія

В уряді розробляють програму, яка дозволить після завершення опалювального сезону повернутися до питання підвищення тарифів на комунальні послуги.

Про це в ефірі єдиного телемарафону повідомив очільник Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), Костянтин Ущаповський, передає liga.net.

"Під егідою Кабміну працює робоча група, яка готує відповідні пропозиції для того, щоб стабілізувати ринок", – сказав він.

За його словами, підвищення тарифів дозволить збільшити зарплати енергетикам та іншим працівникам критичної інфраструктури, а також проводити аварійні відновлювальні роботи.

"Зараз уряд разом із нами, разом із Міністерством енергетики шукає оптимальний шлях для того, щоб розробити програму, згідно з якою після закінчення опалювального сезону можна буде повернутися до цього питання (підвищення тарифів, – ред.)", – сказав очільник Нацкомісії.

Нагадаємо, наприкінці липня 2022 року ухвалили мораторій на підвищення до кінця війни та шести місяців після її закінчення цін на деякі комунальні послуги. Заборона на подорожчання зокрема стосується послуг з розподілу газу; теплової енергії – її виробництво, транспортування та постачання; послуг із постачання теплової енергії та постачання гарячої води.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+30
У мене пенсія 2.100 гривень. Більше 2.000 гривень повинен платити тільки за опалення.
Пенсіонери дуже будуть раді.....А через кілька десятків років можливо дальше нова влада буде говорити про геноцид і голодомор українців при президенстві Зеленському....
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30.01.2023 12:36
+27
''Дякую'' зеленим, і 73%! Може вже ржати перестануть,
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30.01.2023 12:35
+25
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30.01.2023 12:33
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Оу...так під час дії воєного стану мораторій ж..але бидлота зелена бачить мораторій тільки на вибори-перевибори...прикольно, а вони не бояться, що коли дітям військових немає чого буде їсти, то вони можуть і спочатку з ними розібратись?
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30.01.2023 13:52 Відповісти
Ви би краще працювали над ощадними технологіями, зеленою енергетикою. Чи й далі будете нараховувати комуналку і опалення мешканцям які змушені були покинути свої домівки і в них не проживають?
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30.01.2023 14:33 Відповісти
Ні, простіше..вимикаючи світло, вимикають й опалення, а сьогодні перевершили самі себе - ще й всю воду відключили...зате рахунки виставляють 100% як за очуєнні послуги..а сміттєпроводи заварили ще десь при Янику, а сума за вивезення тільки збільшується
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30.01.2023 19:00 Відповісти
ВИРОДКИ!!!!! У РОЗОРЕНІЙ КРАЇНІ ЗІ ЗБІДНІЛИМ І БЕЗРОБІТНИМ НАСЕЛЕННЯМ!!!!! БУДЬТЕ ПРОКЛЯТІ НАВІКИ!!!!!!!
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30.01.2023 15:04 Відповісти
Підказую:

Генератори підключати через лічильник.
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30.01.2023 15:15 Відповісти
Люди вже загибаються від війни від смертей від цін ви ще комуналку ляпніть.Так хочеться після війни громадяньску війну?Ви хоть розумієте що вже наразі в суспільстві все накалено.
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30.01.2023 15:35 Відповісти
ХОЧЕТЕ ПОРАДУ ВІД ВОВИ ЗЕЛЕНСЬКОГО ? 😀
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30.01.2023 15:54 Відповісти
Не новина. Очікувано. Наслідки вибору 2019 року.
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30.01.2023 15:55 Відповісти
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30.01.2023 16:00 Відповісти
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30.01.2023 16:01 Відповісти
Всі пишуть не думає уряд. А не пишуть, що багатомільяржна допомога нашій країні ну ніяк не дозволяє підняти заробітки ремонтниками. А споживачі в війну зможуть. Думаю справа в тому, що з наших платежів не так складно красти, як з допомоги. А може хочется і там з допомоги і тут привласнити. Хоч в знаю, що рух долара США відстежує, хоча не завжди каже про це, і тим паче публічно. А комунальні збільшать, і гривню можна красти. Правда потім ці корупціонери її конвертують і в квартирах зберігають. Але може якось тут пристосуватися. Не даремно обмінники на кожному кроці та й банки не святі.
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30.01.2023 17:20 Відповісти
Это уже называется диверсия.
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30.01.2023 17:57 Відповісти
Тільки підняття комуналки буде прийнято, чи паралельно відразу закон про кримінальну відповідальність за несплату та неможливість судами враховувати пом'якшувальні обставини, наприклад, у вигляді пенсії 2500 грн?
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30.01.2023 20:39 Відповісти
Війна вже скінчилася?почався шалений економічний бум?з'явилося багато нових підприємств з вакансіями?зростає мінімальна оплата праці?доречі на скільки цього року урядом заплановано її підняти?
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30.01.2023 20:41 Відповісти
А зарплати і пенсії влада підняти не хоче?Люди і так ледве виживають з такими високими цінами на продукти.
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31.01.2023 01:24 Відповісти
не можеш заплатить комуналку иди воюй , скидка 50%. Откуда супсидии брать? Нужно цены поднять для населения
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31.01.2023 02:19 Відповісти
Якщо не фінансувати всі забаганки депутатів, то українцям можна списати всі борги за комуналку й щробити безплатною, за рахунок зменшення витрат на них. Зарплатню залишити. Але- перествти компенсовувати витрати на житло, транспорт. Он є готнль, нехай там проживають, а не апартаменти винаймають нашим коштом. Й економія на автопарку - пішки ходити будуть до роботи. Не сплачувати за них медичне страхування - ніякого лікування у Феофанії та приватних клініках! Ройонні полуклініки, все інше власним коштом. По одному помічнику, всі інші 100500 помічників, радників, референтів і т.і. - власним коштом, бо якщо стільки помічників, нахріна такого тупого обирали?? Всі столовки зняти з дотацій, нехай за реальні ціни жеруть там, зарплатня дозволяє. Ні - тод як клован мівіну запарюють. Заодно й схуднуть, зекономлять на спортзалах.

Економія колосальна буде й на охороні. Всі в одному місці. Крім того, не так пертись вже до Ради будуть.
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31.01.2023 13:20 Відповісти
Помнится все начиналось с лука. Килограмм лука подорожал аж на целую гривну. Это народу показалось невыносимым и он проголосовал за Зеленского. Про лук теперь уже никто не вспоминает, а зря, поскольку в луке зарыт корень всех проблем.
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31.01.2023 08:36 Відповісти
Да понятно же - во всем виноват барыга Порошенко
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31.01.2023 13:39 Відповісти
перестати красти вони не планують..планують і далі грабувати украінців..жде владу зеленського доля януковича
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31.01.2023 10:59 Відповісти
Ні, не така..в нас вже є, чим літаки збивати
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31.01.2023 13:23 Відповісти
Народ планує винести уряд - ВПЕРЕД НОГАМИ !!! (тайкани , фазенди спалити на**й) Як вам новина !!??
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31.01.2023 11:14 Відповісти
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