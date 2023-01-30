В Україні стартувала програма безкоштовного обміну старих ламп на енергоощадні
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Починаючи з 30 січня, українці можуть обміняти у відділеннях "Укрпошти" 5 ламп розжарювання на стільки ж енергоощадних LED-ламп.
Про це під час пресконференції оголосила міністерка економіки Юлія Свириденко, передає Укрінформ.
"Ми дуже раді, що Євросоюз першим підтримав нашу ініціативу, надав нам таку можливість, і сьогодні ми розпочинаємо програму обміну старих лампочок розжарювання на LED-лампочки.
Кожен українець, який досяг віку 18 років, має можливість прийти до "Укрпошти" або залишити заяву в "Дії" і зробити обмін старих лампочок розжарювання на нові лампочки абсолютно безкоштовно, тим самим зробивши свій внесок у те, щоб допомогти енергетикам збалансовувати дефіцит в енергетичній системі, спричинений масованими ударами росіян", – сказала вона.
Урядовиця сподівається, що програма дасть поштовх до того, що українці і надалі в побуті використовуватимуть енергоощадні технології.
Проєкт триватиме кілька місяців, його метою є надання українцям 50 млн ламп безкоштовно. Наразі 30 млн лампочок надав Євросоюз, ще 5 млн – уряд Франції.
Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський поінформував, що тисячі відділень, де обмінюють лампи, сьогодні розпочали роботу в обласних центрах, а також Краматорську, Кривому Розі та Покровську.
"Далі в середині місяця будуть великі міста, а до кінця місяця плануємо, щоб у селах теж мали можливість замінити свої лампочки і допомогти країні боротися на енергетичному фронті", – сказав Смілянський.
За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, в "Дії" послуга вже доступна, і користувачі можуть оновлювати додаток для подання заявки, яка діятиме 5 днів.
Своєю чергою посол ЄС в Україні Матті Маасікас зазначив, що сучасні світлодіодні лампи допомагають заощаджувати близько 80% електроенергії порівняно зі старими лампами, тож замінивши 50 млн ламп, можна заощадити до 1 гігавата електроенергії, що дасть змогу розвантажити один ядерний реактор.
Як повідомлялося, 10 січня Кабінет Міністрів затвердив програму для населення по обміну ламп розжарювання на світлодіодні за підтримки ЄС.
Будь ласка, зачекайте...
бо на укрпошті міняють (без попередньої заявки) тільки на те що є... а 14 може лишатись не затребованою...
у меня есть сосед, ему на 7 грн где-то ошиблись (уже не помню где))) так он упорно ездил каждый понедельник в ЖЭК (а у нас иногда электротранспорт, где льготы всем))) не работает) на маршрутке (15 грн) ....спрашивается в задаче - на куа тебе те 7 грн если ты проездил 100???)))) ну правда выгавкался...нервишки потрепал...выхлопами подышал...пол маршрутки в курсе "аферы столетия"))
Ну и слугам ручки погреть нужно
Доручіть це ЦНАПам.
Там сидять та ковиряють в носі тисячі блатних діток та жіночок.
вартість тих і тих ламп натепер майже однакова (пару днів тому придбав саме лампи розжарювання, бо для баласту сонячної системи треба, коли сонця надлишок (владі ж - *****, що він часто існує, ми ж не Бєні-Ринатки))..
але ті й ті лампи мають право "на життя".. одні - гріти курчат чи бути енергобаластом чи ремонтникам для ремонту інверторів-блоків живлення, коли треба, а інші тупо-недорого світити...
а той, хто досі не придбав led -лампи - той недалекий лошара напевно фан-ЮльОк або 73%вий наївняк (не ображайтеся, це - факти перевірені життям)- тільки нафіга світитися-ганьбитися цим перед усіма?
найкраще фiламентнi. в них тепле свiтло, а не таке, як в гебешних Лубянки.
Не перестаю удивляться открытому идиотизму который проводят наши власти и даже иностранные организации. Вместо того чтобы убрать пошлины на *економки* они проводят махинации якобы в хороших целях. Ето все равно что у нас за счет государства выдавали *теплые кредиты* при которых в плюсе были только банкиры которые выдавали ети кредиты под сумашедшие проценты и продавцы которые сотрудничали с етими банками тоже продавая енергосберегающие товары с бешенной наценкой.
но удивляешься идиотизму власти и международніх организаций
а я у ивляюсь откуда столько мудаков
Ти як завжди протупив.
а ви йдіть накуй, хронічні хникаючі зрадобои
А для "боротьби на енергетичному фронті" (с), як про цей обмін заявляють зелені, достатньо просто заборонити реалізацію, виробництво і імпорт ламп розжарювання. Більше 2-3-х місяців ці лампи не світять, а отже через 3 місяці будеш мати економію електроенергії. Бачиш, як просто досягається мета, якщо дійсно є бажання вирішити проблему а не попиляти гроші? А в той час, коли старі лампи в інтернеті коштують від 6 гривень, то ініціатива влади здається смішною.
Так написано у статті, це е я придумав. Я лише додав, що для економіі електроенергіі в першу чергу треба заборонити виробництво, імпорт і продаж ламп розжарювання.
Епіцентр - лампи Bellight (виробник Польща або Китай, в паРаші також є завод) - 10 гривен 60 Вт.
https://epicentrk.ua/ua/shop/lampa-nakalivaniya-60-vt-e27-230-v-prozrachnaya.html
Volta - лампи Philips - 8.91 грн 60 вт. https://www.volta.com.ua/catalog/item/lampa_nakalivaniya_a55_40w_e27_proz_philips/?gclid=Cj0KCQiA8t2eBhDeARIsAAVEga1LA7MMetoMjjGdQfKAaKYWcVflcEPBZSLa3fqde2kdbY_YMjlmWjYaAi5nEALw_wcB
Лампа накаливания дает 100% естественный свет - но натуральный свет дороже стоит, чем
дешевое ЛЕД фуфло.