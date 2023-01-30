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заощадження (24) електроенергія (2970) Свириденко (84)

В Україні стартувала програма безкоштовного обміну старих ламп на енергоощадні

Новини БізнесЦензор Енергетика

лампа

Починаючи з 30 січня, українці можуть обміняти у відділеннях "Укрпошти" 5 ламп розжарювання на стільки ж енергоощадних LED-ламп.

Про це під час пресконференції оголосила міністерка економіки Юлія Свириденко, передає Укрінформ.

"Ми дуже раді, що Євросоюз першим підтримав нашу ініціативу, надав нам таку можливість, і сьогодні ми розпочинаємо програму обміну старих лампочок розжарювання на LED-лампочки.

Кожен українець, який досяг віку 18 років, має можливість прийти до "Укрпошти" або залишити заяву в "Дії" і зробити обмін старих лампочок розжарювання на нові лампочки абсолютно безкоштовно, тим самим зробивши свій внесок у те, щоб допомогти енергетикам збалансовувати дефіцит в енергетичній системі, спричинений масованими ударами росіян", – сказала вона.

Урядовиця сподівається, що програма дасть поштовх до того, що українці і надалі в побуті використовуватимуть енергоощадні технології.

Проєкт триватиме кілька місяців, його метою є надання українцям 50 млн ламп безкоштовно. Наразі 30 млн лампочок надав Євросоюз, ще 5 млн – уряд Франції.

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський поінформував, що тисячі відділень, де обмінюють лампи, сьогодні розпочали роботу в обласних центрах, а також Краматорську, Кривому Розі та Покровську.

"Далі в середині місяця будуть великі міста, а до кінця місяця плануємо, щоб у селах теж мали можливість замінити свої лампочки і допомогти країні боротися на енергетичному фронті", – сказав Смілянський.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, в "Дії" послуга вже доступна, і користувачі можуть оновлювати додаток для подання заявки, яка діятиме 5 днів.

Своєю чергою посол ЄС в Україні Матті Маасікас зазначив, що сучасні світлодіодні лампи допомагають заощаджувати близько 80% електроенергії порівняно зі старими лампами, тож замінивши 50 млн ламп, можна заощадити до 1 гігавата електроенергії, що дасть змогу розвантажити один ядерний реактор.

Як повідомлялося, 10 січня Кабінет Міністрів затвердив програму для населення по обміну ламп розжарювання на світлодіодні за підтримки ЄС.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+18
Можно себе представить сколько этих ламп уйдет во всякие " Эпицентры" . Зная наших чиновников , они свою копейку не упустят.
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30.01.2023 12:04
+15
та нехай... газети і листи вже не масове явище, то хай хоч шось робить щоби не закривали (бо по селам то единий осередок культури)) та й пенсію досі розносять...(бо з картками не весело)))
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30.01.2023 12:09
+9
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30.01.2023 12:15
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Укрпошта уже і футболки продає, і каву, і печиво різне і багато дряні всілякої.. а тут ще й лампи міняти будуть.. а завтра що вигадають??
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30.01.2023 12:03 Відповісти
та нехай... газети і листи вже не масове явище, то хай хоч шось робить щоби не закривали (бо по селам то единий осередок культури)) та й пенсію досі розносять...(бо з картками не весело)))
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30.01.2023 12:09 Відповісти
В нас і зараз треба мінімум годину відстояти у черзі для отримання кореспонденції. А що буде, якшо й лампи почнуть міняти ................
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31.01.2023 06:56 Відповісти
Міняти будуть цоколь на цоколь або в них тільки 27 цоколь.
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30.01.2023 12:04 Відповісти
навпаки... читав що два види цоколя (і 27 і 14) і ви маєте в "дії" точно вказати що хочете,
бо на укрпошті міняють (без попередньої заявки) тільки на те що є... а 14 може лишатись не затребованою...
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30.01.2023 12:11 Відповісти
Можно себе представить сколько этих ламп уйдет во всякие " Эпицентры" . Зная наших чиновников , они свою копейку не упустят.
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30.01.2023 12:04 Відповісти
тю... в нас бабаньки хто покмітливіше, якшо вдома не хватає такого щастя, або зовсім нема (діти поміняли давно) ідуть в АТБ і купують по 15 грн за шт....і планують поміняти на лед (а ті ж не 15 грн коштують)))) доречі - от вам (нам) лайфхак... не дякуйте !!!
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30.01.2023 12:14 Відповісти
Гарний лайфхак, особливо якщо ЛЕД коштують від 20 грн...
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30.01.2023 12:32 Відповісти
ну деякі за 5 грн горобця заганяють ))))
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30.01.2023 12:44 Відповісти
Тю, крутіше є. Викручують у під'їздах. Я вже замахалась їх фарбувати. Думала, що не будуть пофарбовані тирити..а ні, комуніздять..наших людей зупинити може тільки лампочка, що током довбане🤦‍♀️
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31.01.2023 09:26 Відповісти
Дякую пана. Но у меня 11 этаж, лифт работает не всегда, да и стремно все это . Деньги лишними не бывают , но в этом бизнес-проекте я не участвую .
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30.01.2023 12:40 Відповісти
от нету у вас комерческой жилки)))))
у меня есть сосед, ему на 7 грн где-то ошиблись (уже не помню где))) так он упорно ездил каждый понедельник в ЖЭК (а у нас иногда электротранспорт, где льготы всем))) не работает) на маршрутке (15 грн) ....спрашивается в задаче - на куа тебе те 7 грн если ты проездил 100???)))) ну правда выгавкался...нервишки потрепал...выхлопами подышал...пол маршрутки в курсе "аферы столетия"))
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30.01.2023 12:50 Відповісти
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30.01.2023 13:38 Відповісти
Може він так розважається)) молодець, зате більш дурити не будуть))
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31.01.2023 09:28 Відповісти
И не только, и лампы накаливания там же будут. Вот, Евросоюз, бессовестный. Возможность предоставили, а взамен требуют наши лампы😀
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30.01.2023 13:45 Відповісти
А 5 ламп розжарування де взяти ? .
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30.01.2023 12:08 Відповісти
можу з десяток підкинути - від пенсіонерів лишились... але, враховуючи різницю в ціні, можна навіть купити. хоча останнє - вже навряд чи, бо анонс був дуже заздалегідь, і всі подібгі запаси перетворились на стратегічний ліквід)))
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30.01.2023 12:11 Відповісти
Если у вас их нет Значит вам и незачем их менять
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30.01.2023 12:12 Відповісти
Нє -- ну в мене є ЛЕД -- лампи б\у -- то мені справні вже не світять ? .
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30.01.2023 12:17 Відповісти
Как и 5 лет тюрьмы светят но не греют. 😁😁😁
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30.01.2023 12:21 Відповісти
Авжеж, вони не вічні, і стрибки напруги їх гарно "вбивають''
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30.01.2023 12:24 Відповісти
Цель обмена экономия электроэнергии а не экономия ваших денег.
Ну и слугам ручки погреть нужно
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30.01.2023 12:27 Відповісти
Це було умовою Євросоюзу?
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30.01.2023 13:46 Відповісти
У мене їх штук 20 залишилось ще з тих часів як працював на заводі. Потрібно буде сходити обміняти 5 штук.
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30.01.2023 12:13 Відповісти
Знову влаштують черги на пошті.
Доручіть це ЦНАПам.
Там сидять та ковиряють в носі тисячі блатних діток та жіночок.
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30.01.2023 12:11 Відповісти
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30.01.2023 12:13 Відповісти
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30.01.2023 12:15 Відповісти
Как только поступит команда от Бени КАЛомойского, так сразу.
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31.01.2023 08:05 Відповісти
...таке...
вартість тих і тих ламп натепер майже однакова (пару днів тому придбав саме лампи розжарювання, бо для баласту сонячної системи треба, коли сонця надлишок (владі ж - *****, що він часто існує, ми ж не Бєні-Ринатки))..
але ті й ті лампи мають право "на життя".. одні - гріти курчат чи бути енергобаластом чи ремонтникам для ремонту інверторів-блоків живлення, коли треба, а інші тупо-недорого світити...
а той, хто досі не придбав led -лампи - той недалекий лошара напевно фан-ЮльОк або 73%вий наївняк (не ображайтеся, це - факти перевірені життям)- тільки нафіга світитися-ганьбитися цим перед усіма?
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30.01.2023 12:21 Відповісти
Нема в Дії заяви.
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30.01.2023 12:21 Відповісти
все есть -- https://diia.gov.ua/news/u-zastosunku-diya-mozhna-podati-zayavu-na-obmin-starih-lamp-na-energooshchadni-led-lampi-doluchajtesya-do-beta-testu-poslugi
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30.01.2023 12:26 Відповісти
Є, дякую. Просто оновити тре було.
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30.01.2023 13:07 Відповісти
Уже е. Вчора бачив на своему смартфоні
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31.01.2023 08:06 Відповісти
Старт ще одного схематозу.
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30.01.2023 12:56 Відповісти
.

найкраще фiламентнi. в них тепле свiтло, а не таке, як в гебешних Лубянки.
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30.01.2023 13:02 Відповісти
...к в гебешних катiвнях Лубянки.
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30.01.2023 20:08 Відповісти
))) Тоже за собой стал замечать, что слова "пукать" стал)))
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31.01.2023 11:51 Відповісти
Пойду куплю самвые дешовые лампы накаливания чтобы обменять их на економки.
Не перестаю удивляться открытому идиотизму который проводят наши власти и даже иностранные организации. Вместо того чтобы убрать пошлины на *економки* они проводят махинации якобы в хороших целях. Ето все равно что у нас за счет государства выдавали *теплые кредиты* при которых в плюсе были только банкиры которые выдавали ети кредиты под сумашедшие проценты и продавцы которые сотрудничали с етими банками тоже продавая енергосберегающие товары с бешенной наценкой.
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30.01.2023 13:02 Відповісти
догадался купить лампочки для обмена

но удивляешься идиотизму власти и международніх организаций

а я у ивляюсь откуда столько мудаков
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30.01.2023 13:08 Відповісти
Ну шо ты так удивляешься? Это стадо академиев не заканчивало, а участвовало в худ.самодеятельности. А самый продвинутый и крутой из ЭТИХ освоил и КВН, и квартал. 95.
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31.01.2023 08:11 Відповісти
Ті лампочки скоро зʼявляться в місцевих магазинах і до Укрпочти майже не дойдуть. Те, що дойде, вкрадуть самі робітники Укрпочти.
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30.01.2023 13:04 Відповісти
Тільки що був на пошті. Кажуть лямпочок нема. Зелень як завжди збрехала.
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30.01.2023 13:07 Відповісти
Не спитали чи перегорівші міняють?
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30.01.2023 13:25 Відповісти
Не знаю. Я носив нові по 75 ватт.
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30.01.2023 13:30 Відповісти
Коли стало ОСББ,поміняв під'їздах підвалах,астарі чомусь досі валяються в підвалі.
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30.01.2023 13:30 Відповісти
Так це зараз лампи тільки ті получають які підписалися на Бета тест?
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30.01.2023 14:07 Відповісти
Заявки в дії подаються попередньо.
Ти як завжди протупив.
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30.01.2023 16:32 Відповісти
Достатньо прийти на пошту і обміняти без Дії. Ти як завжди не читаєш текст.
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30.01.2023 20:01 Відповісти
звичайні лампи завтра будуть дефіцитом. А діапазон їх використання для людей що займаються господарством досить великий - від побутових рефлекторів, обігріву розсади наприклад до регульованих світильників де ЛЕД не працюють. Є десяток мабудь, міняти не буду. Не такі великі гроші. А по факту в поштових відділеннях де і так черги буде справжній дурдом. Бо для обміну треба перевірити справність старих ламп, знайти в базі дані того хто здає, перевірити паспортні дані, власне обміняти ( а пенсіонери ще попросять перевірити нові) і відмітити в базі що обміняно. То до півгодини на особу
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30.01.2023 13:10 Відповісти
мені подобається ініциатива

а ви йдіть накуй, хронічні хникаючі зрадобои
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30.01.2023 13:10 Відповісти
Вона тобі подобається тільки тому, що в тебе мізків немає. Я вже більше 10 років не використовую лампи розжарювання. Це вигідно навіть без урахування вартості електроенергії. Тому що окремі світлодіодні лампи світять в мене ще з 2017 року, більшість з 2018-2019. Скільки б за цей час довелося змінити звичайних ламп?
А для "боротьби на енергетичному фронті" (с), як про цей обмін заявляють зелені, достатньо просто заборонити реалізацію, виробництво і імпорт ламп розжарювання. Більше 2-3-х місяців ці лампи не світять, а отже через 3 місяці будеш мати економію електроенергії. Бачиш, як просто досягається мета, якщо дійсно є бажання вирішити проблему а не попиляти гроші? А в той час, коли старі лампи в інтернеті коштують від 6 гривень, то ініціатива влади здається смішною.
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30.01.2023 14:38 Відповісти
Це не ініціатива влади, а спонсорство Євросоюзу
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30.01.2023 16:33 Відповісти
"Ми дуже раді, що Євросоюз першим підтримав нашу ініціативу, надав нам таку можливість, і сьогодні ми розпочинаємо програму обміну старих лампочок розжарювання на LED-лампочки" Джерело: https://biz.censor.net/n3396548
Так написано у статті, це е я придумав. Я лише додав, що для економіі електроенергіі в першу чергу треба заборонити виробництво, імпорт і продаж ламп розжарювання.
Епіцентр - лампи Bellight (виробник Польща або Китай, в паРаші також є завод) - 10 гривен 60 Вт.
https://epicentrk.ua/ua/shop/lampa-nakalivaniya-60-vt-e27-230-v-prozrachnaya.html
Volta - лампи Philips - 8.91 грн 60 вт. https://www.volta.com.ua/catalog/item/lampa_nakalivaniya_a55_40w_e27_proz_philips/?gclid=Cj0KCQiA8t2eBhDeARIsAAVEga1LA7MMetoMjjGdQfKAaKYWcVflcEPBZSLa3fqde2kdbY_YMjlmWjYaAi5nEALw_wcB

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30.01.2023 23:12 Відповісти
Ахах, ЙУля хоч "тысячу" обіцяла, а тут прайс на мохєрові бєрєти, що присаджені на "тєлємарафон" як вовка на кокОс, взагалі "5 ЛАМПОЧОК"... ППЦ в нас нарід тупий, та ще й пам'ять як у гупі(((
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30.01.2023 13:59 Відповісти
Дешевые LED - лампы служат 1.5-2 года и фсё. Кроме того дают очень искаженные цвета - красного так вообще около 30%. Оттенков почти нет - для полу дальтоников в самый раз.
Лампа накаливания дает 100% естественный свет - но натуральный свет дороже стоит, чем
дешевое ЛЕД фуфло.
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30.01.2023 15:11 Відповісти
при нинішніх перепадах напруги 2 роки то дуже оптимістичний прогноз
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30.01.2023 16:18 Відповісти
Так ще невідомо, чи то дешеві чи нормальні.
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30.01.2023 16:36 Відповісти
брехня
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30.01.2023 17:03 Відповісти
У моєму під`їзді половини ламп вже немає, повикручували мабуть на обмін.
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30.01.2023 18:20 Відповісти
Тобто, якщо ти відносно забезпечений та маєш смортфон з Дією, то обмінюєш. А якщо ти пенсіонер без смартфона (на який немає грошей), то тобі ті лампочки й не потрібні. Логіка чисто наших чиновних у....ків.
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31.01.2023 06:59 Відповісти
Иметь смартфон за 100 баксов это признак обеспеченности?) У меня у тещи, с ее минимальной пенсией, смартфон круче чем у меня)
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31.01.2023 12:02 Відповісти
Можна і без смартфона, прийти на пошту та обміняти, але при умові якщо на пошті будуть в наявності лед лампи.
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31.01.2023 15:11 Відповісти
От ідіоти... Черговий цирк від 95-го кварталу - шум гам, найвеличніший в Єдиних новинах... Херня, що черги, херня, що роботу Укрпошти тупо заблокують, херня, що за тиждень-два то все потухне. А не простіше, придурки, ціну на енергозберігаючі лампи знизити? Скажімо, мито, профіт...? Чи на цьому ні піару не буде, ні бабла не зрубаєш?
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31.01.2023 09:35 Відповісти
 
 