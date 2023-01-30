Споживання електроенергії у понеділок зросло, але аварійних відключень поки немає, – "Укренерго"

Споживання електроенергії 30 січня збільшилось, що пов’язано з початком робочого тижня. Водночас дефіцит в енергосистемі залишається значним.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

Зазначається, що до всіх обленерго доведені ліміти споживання, які діють упродовж доби. Водночас наразі аварійні відключення, які спричинені перевищенням лімітів, поки не застосовувалися.

Також у компанії наголосили, що триває відновлення об’єктів енергетичної інфраструктури, пошкоджених під час масованої атаки 26 січня. Зокрема, декілька енергоблоків електростанцій виведені у ремонт на вихідних.

В "Укренерго" нагадали, що спільно з виробниками електроенергії та обленерго постійно працюють над відновленням пошкоджених об’єктів, уражених атаками ворога. Однак після кожної наступної атаки росіян по енергетичній інфраструктурі відновлення стає все складнішим та триває довше.