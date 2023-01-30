Українські суди вже присудили РФ відшкодування на понад 173 мільйони, – "Опендатабот"

Українські суди першої інстанції винесли принаймні 8 рішень щодо відшкодування шкоди, завданої військовою агресією Російської Федерації. Найбільший позов сягає 154 млн грн.

Як повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот", загалом країні-агресору присудили відшкодування українцям збитків на суму понад 173 млн грн.

Станом на початок 2023 року на розгляді національних судів перебуває 209 справ щодо відшкодування Росією майнової та моральної шкоди українцям та українським компаніям.

Частіше до суду звертаються громадяни, що втратили своє майно внаслідок збройної агресії РФ. Таких справ у судах більшість –154, сім з них вже у стадії апеляційного розгляду.

Водночас лише 55 справ щодо відшкодування шкоди державою-агресором подані бізнесом.

При цьому, за даними дослідження експертів проєкту "Росія заплатить" KSE Institute, за підсумками 2022 року щонайменше 109 великих та середніх підприємств зазнали прямих збитків внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Шкода попередньо оцінюється у $13 млрд.

Більшість справ, поданих на апеляцію, перебували на розгляді перших інстанцій до повномасштабного вторгнення та позовні вимоги в них були незадоволені. Натомість майже усі позови, подані після 24 лютого 2022 року, суди задовольняють у повному обʼємі – за умови, якщо розмір завданих майнових збитків та моральної шкоди доведено.

Із 16 вересня 2022 року РФ більше не є учасницею Конвенції щодо захисту основоположних прав та свобод людини, тому подання позову проти країни-агресора до Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ) наразі неможливе. Водночас, російських активів в Україні майже не залишилось, тому такі рішення можуть виконуватись в іноземних юрисдикціях.

Зазвичай для виконання судових рішень в іноземних юрисдикціях країна, проти якої подано позов, має надати свою згоду. Вочевидь, у випадку зі збройної агресією РФ такої згоди чекати не варто. Подібні позови стали можливі через те, що з 2014 у РФ не має судового імунітету. Це підтверджено Верховним Судом у Постанові Конституційного Суду ВС від 14.04.2022 року у справі № 308/9708/19.