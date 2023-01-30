У Німеччини стався блекаут: 100 тисяч людей залишилися без світла та інтернету
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Масштабне відключення електроенергії у федеральній землі Саксонія-Ангальт в Німеччині призвело до того, що в ніч на понеділок близько 100 тисяч людей у кількох містах і громадах залишилися без електрики та інтернету.
Як пише видання Bild, у неділю ввечері на підстанції у Гюттенроде сталося падіння напруги після розриву високовольтної лінії. Через це в десятках тисяч будинків у Гальберштадті, Бланкенбурзі, Тале, Вернігероде та багатьох інших населених пунктах зникло світло, передає Європейська правда.
"Технічна несправність спричинила масові відключення електроенергії в окрузі Гарц. Невідомо, коли можна очікувати поповнення запасів", – заявив ввечері ситуаційний центр уряду землі Саксонія-Ангальт.
Лише о 3:30 ранку лінії електропередач знову були під напругою.
Тим часом аварійні генератори продовжували забезпечувати електроенергією будинки для літніх людей та клініки, евакуації цих закладів не знадобилося. Волонтери допомагали персоналу в медичних закладах.
Однак відключення не обійшлося без наслідків. У лікарні Гальберштадта підтвердили, що через раптове відключення електроенергії були пошкоджені рентгенівський апарат і комп'ютерний томограф.
Будь ласка, зачекайте...
Ось такий світогляд у негрів.....
Але проблєма у тому, що вони теж у складі ООН. Підозрюю, коли була різня у Руанді, вони теж репетували як ми.
Блекаут у ФРН цікавий у контексті, чи подіяло на їх енергетику відключення від РФ.
Probably the German Army was low
on computer chips,
so it shot on a mast to be able
to steal some electronics;
here not from washing machines,
no, something of higher technology.
На відміну від наших в перші тижні, місяці широкомасштабного нападу рашистів.
"Тим часом аварійні генератори продовжували забезпечувати електроенергією будинки для літніх людей та клініки, евакуації цих закладів не знадобилося.
Волонтери допомагали персоналу в медичних закладах."
Джерело: https://biz.censor.net/n3396532
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А наша не очікувала, що рашисти будуть руйнувати інфраструктуру при нападі.
Російський народ не піде війною проти українського - Зеленський.
https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/19/7324635/
Допомагає,чим і як зможе.