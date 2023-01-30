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Новини Енергетика
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Німеччина (1690) електроенергія (2970)

У Німеччини стався блекаут: 100 тисяч людей залишилися без світла та інтернету

Новини БізнесЦензор Енергетика

электрика,электроэнергия,електроенергія,електрика

Масштабне відключення електроенергії у федеральній землі Саксонія-Ангальт в Німеччині призвело до того, що в ніч на понеділок близько 100 тисяч людей у кількох містах і громадах залишилися без електрики та інтернету.

Як пише видання Bild, у неділю ввечері на підстанції у Гюттенроде сталося падіння напруги після розриву високовольтної лінії. Через це в десятках тисяч будинків у Гальберштадті, Бланкенбурзі, Тале, Вернігероде та багатьох інших населених пунктах зникло світло, передає Європейська правда.

"Технічна несправність спричинила масові відключення електроенергії в окрузі Гарц. Невідомо, коли можна очікувати поповнення запасів", – заявив ввечері ситуаційний центр уряду землі Саксонія-Ангальт.

Лише о 3:30 ранку лінії електропередач знову були під напругою.

Тим часом аварійні генератори продовжували забезпечувати електроенергією будинки для літніх людей та клініки, евакуації цих закладів не знадобилося. Волонтери допомагали персоналу в медичних закладах.

Однак відключення не обійшлося без наслідків. У лікарні Гальберштадта підтвердили, що через раптове відключення електроенергії були пошкоджені рентгенівський апарат і комп'ютерний томограф.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+23
"коли можна очікувати поповнення запасів" - коли вже на цензорі з"являться нормальні редактори. Вже неможливо терпіти ці перельні борошна. Supply - це постачання/живлення в даному разі, а не запаси.
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30.01.2023 11:19
+11
Так відбувається, коли влада дійсно готувалась до подібних ситуацій:

"Тим часом аварійні генератори продовжували забезпечувати електроенергією будинки для літніх людей та клініки, евакуації цих закладів не знадобилося.
Волонтери допомагали персоналу в медичних закладах."

Джерело: https://biz.censor.net/n3396532

*
А наша не очікувала, що рашисти будуть руйнувати інфраструктуру при нападі.
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30.01.2023 12:15
+9
А ви почитайте уважніше. В них лікарні відразу ж були переключені на генератори.
На відміну від наших в перші тижні, місяці широкомасштабного нападу рашистів.
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30.01.2023 12:17
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"коли можна очікувати поповнення запасів" - коли вже на цензорі з"являться нормальні редактори. Вже неможливо терпіти ці перельні борошна. Supply - це постачання/живлення в даному разі, а не запаси.
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30.01.2023 11:19 Відповісти
Ти підказуй їм, не можуть ж бути всі такі грамотні, як ти
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30.01.2023 12:04 Відповісти
Що не так написав Raccoonenko? Для чого, бляха, редактор? Щоб можна було свою курку влаштувать на роботу? Кожна друга стаття таке відчуття що перекладена гугл транслейтом з молдаванської на китайську, а потім з китайської на північнокорейську і назад на молдаванську...
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30.01.2023 15:26 Відповісти
Для тебе нормально, що більшість з тих, хто має нахабство називати себе журналістами, не вважає для себе обов'язковим бути грамотним хоча б на рівні випадкового коментатора? Тоді будь готовий підказувати хірургу під час операції на тобі.
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30.01.2023 16:23 Відповісти
БОГ не фраєр - БОГ все бачить..
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30.01.2023 12:05 Відповісти
Якщо Бог хоче покарати - забирає розум. Твій висер свідчить проте, що Бог тебе вже покарав!
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30.01.2023 13:23 Відповісти
Головне не висирися.. БОГ карає грішних.. німці майже завжди були касапами, трохи правда бракованими.. а бути касапом це вже гріх і ГОСПОДЬ це вже мабуть усвідомив..
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30.01.2023 13:28 Відповісти
Ну, и как оно?
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30.01.2023 12:08 Відповісти
Ну как оно ?........ Щоб у нас тільки такі "блекаути" як у німців були ((
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30.01.2023 12:18 Відповісти
У нас на минулі вихідні таке було. Нічого, думали,що у вас набагато більше проблем. Ви бачили демонстрації? Чи скарги?
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30.01.2023 12:23 Відповісти
ви ближче, тому вам демонстації видніше у вікно.
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30.01.2023 13:20 Відповісти
Только в 3:30 утра включили свет. Как они это пережили?
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30.01.2023 12:08 Відповісти
Будуть тепер онукам розказувати про свої "лішєнія " , це ж не хрін собачий - до 3:30 без електроенергії куди тому Херсону з Харковом , про Бахмут взагалі мовчу там взагалі проблем з відімкненням немає ((
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30.01.2023 12:23 Відповісти
Ну і нащо цей сарказм ? Ви сильно переживали за дітей Африки ??
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30.01.2023 12:36 Відповісти
В Африке тепло и они вобще многие без света живут и без автомобилей и без томографов и без презервативов-поэтому сначала рожают детей а потом думают как их кормить. Нужно выслать им презервативов-это будет лучшая забота
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30.01.2023 14:36 Відповісти
ООН роздачею презервативів там займається вже років 60, мабуть.
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30.01.2023 14:50 Відповісти
Жаль твоим родителям никто не выслал
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30.01.2023 15:15 Відповісти
Когда на Африканскую страну нападет такая ******** как РФ в 5 раз сильнее страна-тогда я пожалею этих несчастных Африканцев. Но у меня есть сведения что они в основном очень ленивые и глупые-и поэтому страдают от этого. Видел много видео как живут африканцы:готовят еду на открытом огне на дровах в помещении-им даже лень из кирпичей простую плиту с дымоходом сделать. Поэтому лучше все-же высылать презерватитвы. Иначе чем больше африканцев-тем больше им нужно высылать бесплатной еды,а чем больше им выглешь бесплатной еды-тем еще больше будет африканцев и тем больше будет нехватка еды. Африканцы-они не вымирают. Это Европейцы вымирают-и поэтому мне больше Европейцев жаль. Мой чернокожий друг.
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30.01.2023 16:02 Відповісти
Доводилося трохи походи в плаванні довкола Африки. Зі власних спостережень скажу дуже-дуже ліниві люди, особливо чоловіки. Пам'ятаю випадок спілкувався з двома чорношкірими довботятлями, питаю в них навіщо їм тут стояти з калашами охороняти цей плантарь коноплі якщо все-одно їм платять 20$ в місяць? Невже не краще піти і порт працювати там зарплата більша і все законно. Знаєте що мені цей негр сказав я краще буду дивитися, як білі працюють, а потім якщо пощастить втечу в Європу і буду отримувати фін. допомогу.
Ось такий світогляд у негрів.....
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30.01.2023 18:15 Відповісти
І мені їх зовсім не шкода подивіться як живе біла ПАР й також багаті на ресурси Ангола, Нігерія правда різниця відчутна. Хоча насправді там у Африці немає безресурсних країн таких наприклад, як Японія чи Корея. Мавпи просто ліниві, а отже тупі...
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30.01.2023 18:19 Відповісти
Логічно ...

Але проблєма у тому, що вони теж у складі ООН. Підозрюю, коли була різня у Руанді, вони теж репетували як ми.
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30.01.2023 20:15 Відповісти
Перейматися дітьми Африки мені не з руки , я їх не робив по двадцять душ на одну родину , це якщо із чорним гумором , а якщо серйозно , то заголовок статті і її зміст "охрєнітєльні" : " У німеччині стався блекаут " (( ......два села три години просиділи без світла (( це вам мівіну теплою водою розведену не нагадує ?
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30.01.2023 19:07 Відповісти
Насправді, блекаути у США частенько бувають. Що мені дивно.

Блекаут у ФРН цікавий у контексті, чи подіяло на їх енергетику відключення від РФ.
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30.01.2023 20:13 Відповісти
Проблем з відімкненням немає, є проблеми з підключенням, але то таке...
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30.01.2023 13:41 Відповісти
Написав як написав по тій причині , що там немає чого вимикати , чи у вас інші дані з параша ньюс ?
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30.01.2023 19:16 Відповісти
Вибачте, але з моєї сторони це не знущання... Ви мене не так зрозуміли.
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30.01.2023 21:04 Відповісти
Взагалі то вас зрозуміти важко , бо не зрозуміло до чого ви це написали ?
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31.01.2023 17:40 Відповісти
Что-то не понятно. Если обрыв ЛЭП, то про какие запасы идет речь? У Германии нет электропроводов?
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30.01.2023 12:09 Відповісти
складнощі перекладу мабуть .
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30.01.2023 12:34 Відповісти
чукчанєчітатєль - чукчапісатєль - у першому ж пості вказано на помилку гугльтранслейту
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30.01.2023 14:38 Відповісти
Кому про что, а Аленю про чукчей. Я читаю новость, а не то что всякие умнки на забораз пишут. Усек?
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30.01.2023 16:31 Відповісти
Безвозвратные потери рентген аппарат и томограф🤧🤧🤧
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30.01.2023 12:10 Відповісти
Just the circuit board.

Probably the German Army was low
on computer chips,
so it shot on a mast to be able
to steal some electronics;
here not from washing machines,
no, something of higher technology.
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30.01.2023 13:57 Відповісти
В них там при владі випадково не німецький аналог "слуг"?
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30.01.2023 12:10 Відповісти
А ви почитайте уважніше. В них лікарні відразу ж були переключені на генератори.
На відміну від наших в перші тижні, місяці широкомасштабного нападу рашистів.
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30.01.2023 12:17 Відповісти
У нас скрізь по-різному. Було і є. Може зараз підтягнулись завдяки допомозі Світу.
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30.01.2023 12:33 Відповісти
Так відбувається, коли влада дійсно готувалась до подібних ситуацій:

"Тим часом аварійні генератори продовжували забезпечувати електроенергією будинки для літніх людей та клініки, евакуації цих закладів не знадобилося.
Волонтери допомагали персоналу в медичних закладах."

Джерело: https://biz.censor.net/n3396532

*
А наша не очікувала, що рашисти будуть руйнувати інфраструктуру при нападі.
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30.01.2023 12:15 Відповісти
Ага очікувала-"русскіє тожє люді , ані нє нападут''-знаєте чиї слова?
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30.01.2023 12:20 Відповісти
Знаю. Найвеличнішого героя планети земля.

Російський народ не піде війною проти українського - Зеленський.

https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/19/7324635/
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30.01.2023 12:43 Відповісти
Ой какая жирная тема для раша пропаганды ох как они с этого раздуют конец Европе и бла бла
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30.01.2023 12:21 Відповісти
через раптове відключення електроенергії були пошкоджені рентгенівський апарат і комп'ютерний томограф - дорогі пристрої, невже юпсів не мають ?? Непорядок !!
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30.01.2023 12:32 Відповісти
І що деяким тут Німеччина погане щось зробила,що таке злорадство?
Допомагає,чим і як зможе.
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30.01.2023 13:01 Відповісти
Рашаботи вскриваються, і корисні дурачки. Не звертайте уваги. Кому треба, той у записничок запише
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30.01.2023 15:29 Відповісти
нічого страшного. побудуть декілька годин в шкірі українців, доки не полагодять обрив, та й будуть собі далі жити, як жили.
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30.01.2023 13:11 Відповісти
Всьо ідьот по плану.
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30.01.2023 14:39 Відповісти
😂😂😂
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30.01.2023 21:28 Відповісти
Страшна трагедія для німців...
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31.01.2023 04:38 Відповісти
То все робота путіна і його спецслужб. Помста німцям за леопардів. Гади такі. Взяли і перегризли провід.
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31.01.2023 07:38 Відповісти
 
 