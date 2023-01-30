У Польщі відкривають ще один паспортний сервіс для українців

У польському Кракові 30 січня відкривається ще один стаціонарний центр обслуговування громадян "Паспортний сервіс".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

Зазначається, що новий відокремлений підрозділ ДП "Документ", що належить до сфери управління Державної міграційної служби, запрацює за адресою: GaleriaKrakowska, Pawia 5, 31-154 Kraków, Lokalno 6, Piętro 2.

Тут українці, які вимушено перебувають за межами України під час війни, можуть отримати наступні послуги:

одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки;

оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон;

оформлення ID-картки;

обмін посвідчення водія;

страхування.

В МВС наголосили, що прийом заяв на оформлення паспортних документів можливий як за попереднім записом, так і у порядку "живої черги".

Центр працюватиме з понеділка по суботу – з 9:00 до 18:00.

Оплата здійснюється безпосередньо на місці – за допомогою сервісу онлайн-оплати послуг. Для цього при собі необхідно мати смартфон та банківську картку або реквізити банківської картки. Розрахуватися готівкою наразі не можна.

У відомстві нагадали, що в Польщі діє уже 4 відокремлених підрозділи ДП "Документ": у Варшаві, Кракові, Ґданську та Вроцлаві. До них звернулися вже майже 140 тисяч українців для оформлення необхідних документів.