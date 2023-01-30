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Енергетичне Співтовариство Євросоюзу спрямовує в Україну комісію для контролю ринку енергетики

Новини БізнесЦензор Енергетика

енергетика

Міжнародна енергетична організація – Енергетичне Співтовариство – створює комісію, яка стежитиме за всіма подіями, пов’язаними з енергетичним ринком та корпоративним управлінням в Україні.

Про це повідомляє пресслужба організації передає liga.net.

"З метою оптимізації та консолідації своїх функцій моніторингу відповідно до Договору про Енергетичне Співтовариство щодо України, найбільшого члена Енергетичного Співтовариства, який зараз потерпає від агресивної війни з боку Російської Федерації, Секретаріат створив наглядовий пункт енергетичного ринку України", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наглядачі уважно стежитимуть за всіма подіями, пов’язаними з енергетичним ринком та корпоративним управлінням в Україні.

"З повним дотриманням вимог конфіденційності оцінки будуть опубліковані та надані залученим внутрішнім і міжнародним зацікавленим сторонам. Це сприятиме подальшій інтеграції українського енергетичного сектору з Європою та сприятиме зміцненню довіри до передбачуваного та прозорого управління відповідно до європейської практики", – додали в ЕС.

Секретаріат також поділився попередньою оцінкою проєкту Закону, що впливає на корпоративне управління державними підприємствами, з профільними комітетами Верховної Ради.

Автор: Юлiя Недашківська
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Так кто наживается, а в прошлом наживался на войне? Вырисовывается пикантная ситуация. Похоже креативную зекоманду берут за яйца и очень крепко, а хорошо бы и очень больно.
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30.01.2023 11:15 Відповісти
Якщо ті списки на звільнення що проскакують в змі правда, то владу західні партнери реально взяли за яйця і там в кінці один Зе залишиться з якого зроблять ідола для виборців колективного заходу, а також напевне ще пара святих міністрів і можливо навіть Єрмак на якого все зав'язано і який по факту керує країною. Всіх решту служок олігархів і агентуру рф тупо розженуть.
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30.01.2023 14:15 Відповісти
во тварі то!А де ж слуги з жпж харчуватися будуть?
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30.01.2023 15:03 Відповісти
Мабуть зермаки ел/генератори з ЄС роз3.14*дили.
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31.01.2023 04:17 Відповісти
 
 